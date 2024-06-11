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Кузнецова обратилась в СК из-за высказываний Трояновой* о российских детях
Кузнецова обратилась в СК из-за высказываний Трояновой* о российских детях - РИА Новости, 11.06.2024
Кузнецова обратилась в СК из-за высказываний Трояновой* о российских детях
Вице-спикер ГД Анна Кузнецова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить публичные высказывания актрисы Яны РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:21
2024-06-11T12:21
2024-06-11T12:21
россия
анна кузнецова
яна троянова
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить публичные высказывания актрисы Яны Трояновой* в отношении российских детей. Кузнецова приводит фрагмент из видео, где содержатся слова Трояновой с оправданием призывов к убийству русских, включая детей. "Обращаемся в Следственный Комитет России с просьбой проверить эти публичные высказывания в отношении наших детей!", - написала Кузнецова.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, анна кузнецова, яна троянова, госдума рф, происшествия
Россия, Анна Кузнецова, Яна Троянова, Госдума РФ, Происшествия
Кузнецова обратилась в СК из-за высказываний Трояновой* о российских детях
Кузнецова попросила СК проверить слова актрисы Трояновой о российских детях