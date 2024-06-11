https://ria.ru/20240611/kuznetsova-1952145096.html

Кузнецова обратилась в СК из-за высказываний Трояновой* о российских детях

Кузнецова обратилась в СК из-за высказываний Трояновой* о российских детях - РИА Новости, 11.06.2024

Кузнецова обратилась в СК из-за высказываний Трояновой* о российских детях

Вице-спикер ГД Анна Кузнецова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить публичные высказывания актрисы Яны РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:21

2024-06-11T12:21

2024-06-11T12:21

россия

анна кузнецова

яна троянова

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить публичные высказывания актрисы Яны Трояновой* в отношении российских детей. Кузнецова приводит фрагмент из видео, где содержатся слова Трояновой с оправданием призывов к убийству русских, включая детей. "Обращаемся в Следственный Комитет России с просьбой проверить эти публичные высказывания в отношении наших детей!", - написала Кузнецова.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231130/maksakova-1912843921.html

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2024

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россия, анна кузнецова, яна троянова, госдума рф, происшествия