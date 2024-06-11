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Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,1 рубля
Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,1 рубля - РИА Новости, 11.06.2024
Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,1 рубля
Рубль по итогам торгов вторника упал к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 89,1 рубля, 12,23 рубля и 95,62... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:14
2024-06-11T19:14
2024-06-11T19:14
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника упал к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 89,1 рубля, 12,23 рубля и 95,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 55 копеек, до 89,10 рубля, юаня – на 5 копеек, до 12,23 рубля, евро – на 28 копеек, до 95,62 рубля.
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экономика, цены на нефть, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже вырос до 89,1 рубля
Курс доллара на Мосбирже вырос до 89,1 рубля, юаня — до 12,23, евро — до 95,62