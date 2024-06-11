https://ria.ru/20240611/kupanie-1952084902.html

Спасатели рассказали об опасности купания в стихийных местах

Спасатели рассказали об опасности купания в стихийных местах - РИА Новости, 11.06.2024

Спасатели рассказали об опасности купания в стихийных местах

Купание на необорудованных пляжах опасно не только из-за несоответствия воды санитарно-гигиеническим нормам, сколько из-за отсутствия там спасательных постов,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T02:49

2024-06-11T02:49

2024-06-11T02:49

мособлпожспас

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Купание на необорудованных пляжах опасно не только из-за несоответствия воды санитарно-гигиеническим нормам, сколько из-за отсутствия там спасательных постов, предупреждает "Мособлпожспас". "Несанкционированные пляжи – зона особого риска и не только из-за несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям. Опасность купания в таких местах обусловлена, в том числе, отсутствием спасательных постов, а, соответственно, невозможностью своевременно оказать квалифицированную помощь в случае возникновения несчастного случая", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели отмечают, что бывают такие ситуации, когда понять, что человек тонет, может только профессионал. "Дело в том, что, как правило, человек не кричит и не размахивает руками, когда его сил хватает только на то, чтобы вынырнуть, вдохнуть и выдохнуть. Редко кто умудряется отчаянно размахивать руками и звать на помощь, когда тонет, разве что в момент паники, после которой силы непременно иссякают", - приводятся слова первого заместителя начальника ГКУ "Мособлпожспас" Анатолия Плевако. Он подчеркнул, что подавляющее большинство трагических случаев связано с купанием именно в запрещенных местах. "В местах несанкционированного купания на дне водоема скорее всего находятся посторонние предметы, которые могут послужить причиной не только травмы, но и утопления. Отдельную опасность представляют собой места с сильным течением, наличием на дне большого количества водорослей. На самом деле, рисков достаточно много, чтобы задуматься и сделать выбор в пользу безопасного отдыха на оборудованном пляже", – резюмировал Плевако.

https://ria.ru/20240606/moskva-1951073598.html

https://ria.ru/20240601/sezon-1949814662.html

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мособлпожспас, общество, россия