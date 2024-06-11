https://ria.ru/20240611/kuban-1952079834.html

На Кубани стивидорная компания внедрит бережливые технологии по нацпроекту

На Кубани стивидорная компания внедрит бережливые технологии по нацпроекту - РИА Новости, 11.06.2024

На Кубани стивидорная компания внедрит бережливые технологии по нацпроекту

Стивидорное предприятие в морском порту Темрюк на Кубани внедрит бережливые технологии для ускорения процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда",... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T00:52

2024-06-11T00:52

2024-06-11T00:52

краснодарский край

экономика

темрюк

краснодарский край

технологии

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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Стивидорное предприятие в морском порту Темрюк на Кубани внедрит бережливые технологии для ускорения процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Одна из крупнейших компаний порта Темрюк присоединилась к нацпроекту "Производительность труда". Стивидорное предприятие "ТемрюкМорТранс" оптимизирует работу совместно с экспертами Регионального центра компетенций", - говорится в сообщении. Эксперты уже сформировали группу сотрудников, которые проходят серию обучающих семинаров. В результате бережливые технологии позволят сократить время производственных процессов, снизить запасы и увеличить выработку, добавляют власти. Уточняется, что морской порт Темрюк на Азовском побережье обеспечивает перевалку российских и транзитных грузопотоков. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, добавляют власти.

https://ria.ru/20240608/soglasheniya-1951637801.html

https://ria.ru/20240608/selkhozmashiny-1951623268.html

темрюк

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экономика, темрюк, краснодарский край, технологии