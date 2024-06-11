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На Кубани стивидорная компания внедрит бережливые технологии по нацпроекту - РИА Новости, 11.06.2024
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Краснодарский край
 
00:52 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/kuban-1952079834.html
На Кубани стивидорная компания внедрит бережливые технологии по нацпроекту
На Кубани стивидорная компания внедрит бережливые технологии по нацпроекту - РИА Новости, 11.06.2024
На Кубани стивидорная компания внедрит бережливые технологии по нацпроекту
Стивидорное предприятие в морском порту Темрюк на Кубани внедрит бережливые технологии для ускорения процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда",... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T00:52
2024-06-11T00:52
краснодарский край
экономика
темрюк
краснодарский край
технологии
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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Стивидорное предприятие в морском порту Темрюк на Кубани внедрит бережливые технологии для ускорения процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Одна из крупнейших компаний порта Темрюк присоединилась к нацпроекту "Производительность труда". Стивидорное предприятие "ТемрюкМорТранс" оптимизирует работу совместно с экспертами Регионального центра компетенций", - говорится в сообщении. Эксперты уже сформировали группу сотрудников, которые проходят серию обучающих семинаров. В результате бережливые технологии позволят сократить время производственных процессов, снизить запасы и увеличить выработку, добавляют власти. Уточняется, что морской порт Темрюк на Азовском побережье обеспечивает перевалку российских и транзитных грузопотоков. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, добавляют власти.
https://ria.ru/20240608/soglasheniya-1951637801.html
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экономика, темрюк, краснодарский край, технологии
Краснодарский край, Экономика, Темрюк, Краснодарский край, Технологии
На Кубани стивидорная компания внедрит бережливые технологии по нацпроекту

В порту Темрюк на Кубани внедрят бережливые технологии для ускорения процессов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАзовское море
Азовское море - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Азовское море. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Стивидорное предприятие в морском порту Темрюк на Кубани внедрит бережливые технологии для ускорения процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Одна из крупнейших компаний порта Темрюк присоединилась к нацпроекту "Производительность труда". Стивидорное предприятие "ТемрюкМорТранс" оптимизирует работу совместно с экспертами Регионального центра компетенций", - говорится в сообщении.
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Эксперты уже сформировали группу сотрудников, которые проходят серию обучающих семинаров. В результате бережливые технологии позволят сократить время производственных процессов, снизить запасы и увеличить выработку, добавляют власти.
Уточняется, что морской порт Темрюк на Азовском побережье обеспечивает перевалку российских и транзитных грузопотоков.
Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, добавляют власти.
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Краснодарский крайЭкономикаТемрюкКраснодарский крайТехнологии
 
 
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