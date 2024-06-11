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США намерены отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу - РИА Новости, 11.06.2024
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02:51 11.06.2024 (обновлено: 03:29 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/kuba-1952085061.html
США намерены отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу
США намерены отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу - РИА Новости, 11.06.2024
США намерены отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу
Корабли военно-морских сил США будут отслеживать визит отряда кораблей военно-морского флота России на Кубу, передает телеканал CBS News со ссылкой на... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T02:51
2024-06-11T03:29
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Корабли военно-морских сил США будут отслеживать визит отряда кораблей военно-морского флота России на Кубу, передает телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников. Ранее МИД Кубы сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" вместе с двумя судами обеспечения прибудут в порт Гаваны 12-17 июня. "Хотя учения не рассматриваются в США как угроза, американские корабли будут развернуты для слежения за русскими", - сообщил CBS News. По его данным, следить за подводной лодкой отрядили два эсминца и еще два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Слежкой за остальной частью российского отряда займется еще один эсминец ВМС США и корабль береговой охраны.
https://ria.ru/20240607/ssha-1951194101.html
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в мире, сша, куба, россия
В мире, США, Куба, Россия
США намерены отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу

CBS News: корабли ВМС США будут следить за визитом российского флота на Кубу

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Корабли военно-морских сил США будут отслеживать визит отряда кораблей военно-морского флота России на Кубу, передает телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Ранее МИД Кубы сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" вместе с двумя судами обеспечения прибудут в порт Гаваны 12-17 июня.
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"Хотя учения не рассматриваются в США как угроза, американские корабли будут развернуты для слежения за русскими", - сообщил CBS News.
По его данным, следить за подводной лодкой отрядили два эсминца и еще два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Слежкой за остальной частью российского отряда займется еще один эсминец ВМС США и корабль береговой охраны.
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