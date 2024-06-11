https://ria.ru/20240611/krym-1952239185.html
В Крыму назвали информацию о закрытии пляжей вражескими фейками
В Крыму назвали информацию о закрытии пляжей вражескими фейками - РИА Новости, 11.06.2024
В Крыму назвали информацию о закрытии пляжей вражескими фейками
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале назвал вражескими фейками информацию о якобы закрытии пляжей. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:33
2024-06-11T17:33
2024-06-11T17:33
россия
олег крючков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935992944_0:111:3244:1936_1920x0_80_0_0_542afb86bc704b1666e963f27fb2f08c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале назвал вражескими фейками информацию о якобы закрытии пляжей. "В преддверии Дня России крымское информационное пространство враг засыпает фейками. Создали дублеры моего канала, каналов МВД и МЧС и разгоняют историю про якобы закрытие пляжей. Это все – ложь", - написал Крючков. По его словам, Крым живет и работает в обычном режиме. "Море - теплое, фрукты - вкусные, солнце - ласковое, горы - высокие, вино – охлажденное. Доверяйте только официальной информации. Свиньи хрюкают, а караван идет", - подчеркнул Крючков.
https://ria.ru/20240313/toplivo-1932737490.html
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россия, олег крючков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Олег Крючков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму назвали информацию о закрытии пляжей вражескими фейками
Советник главы Крыма Крючков назвал фейками информацию о закрытии пляжей