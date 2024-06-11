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В Крыму назвали информацию о закрытии пляжей вражескими фейками - РИА Новости, 11.06.2024
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17:33 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/krym-1952239185.html
В Крыму назвали информацию о закрытии пляжей вражескими фейками
В Крыму назвали информацию о закрытии пляжей вражескими фейками - РИА Новости, 11.06.2024
В Крыму назвали информацию о закрытии пляжей вражескими фейками
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале назвал вражескими фейками информацию о якобы закрытии пляжей. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:33
2024-06-11T17:33
россия
олег крючков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале назвал вражескими фейками информацию о якобы закрытии пляжей. "В преддверии Дня России крымское информационное пространство враг засыпает фейками. Создали дублеры моего канала, каналов МВД и МЧС и разгоняют историю про якобы закрытие пляжей. Это все – ложь", - написал Крючков. По его словам, Крым живет и работает в обычном режиме. "Море - теплое, фрукты - вкусные, солнце - ласковое, горы - высокие, вино – охлажденное. Доверяйте только официальной информации. Свиньи хрюкают, а караван идет", - подчеркнул Крючков.
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россия, олег крючков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Олег Крючков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму назвали информацию о закрытии пляжей вражескими фейками

Советник главы Крыма Крючков назвал фейками информацию о закрытии пляжей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкДевушка загорает на пляже в Алуште
Девушка загорает на пляже в Алуште - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Девушка загорает на пляже в Алуште. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале назвал вражескими фейками информацию о якобы закрытии пляжей.
"В преддверии Дня России крымское информационное пространство враг засыпает фейками. Создали дублеры моего канала, каналов МВД и МЧС и разгоняют историю про якобы закрытие пляжей. Это все – ложь", - написал Крючков.
По его словам, Крым живет и работает в обычном режиме.
"Море - теплое, фрукты - вкусные, солнце - ласковое, горы - высокие, вино – охлажденное. Доверяйте только официальной информации. Свиньи хрюкают, а караван идет", - подчеркнул Крючков.
АЗС - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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13 марта, 14:45
 
РоссияОлег КрючковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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