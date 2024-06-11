https://ria.ru/20240611/krushenie-1952108788.html

Глава Северной Осетии заявил об отсутствии разрушений после крушения Су-34

Глава Северной Осетии заявил об отсутствии разрушений после крушения Су-34 - РИА Новости, 11.06.2024

Глава Северной Осетии заявил об отсутствии разрушений после крушения Су-34

Жертв и разрушений на земле после крушения Су-34 в горах Северной Осетии нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:28

2024-06-11T09:28

2024-06-11T09:31

су-34

происшествия

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Жертв и разрушений на земле после крушения Су-34 в горах Северной Осетии нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.Ранее Минобороны России сообщило, что самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж погиб."На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолета Су-34 нет – крушение произошло в горах. Обращаю ваше внимание: съемка и тиражирование в сети частей разбившегося военного самолета, места его падения строго запрещена", - написал Меняйло.

https://ria.ru/20240610/samolet-1951877497.html

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су-34, происшествия, сергей меняйло, республика северная осетия - алания