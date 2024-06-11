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Глава Северной Осетии заявил об отсутствии разрушений после крушения Су-34 - РИА Новости, 11.06.2024
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09:28 11.06.2024 (обновлено: 09:31 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/krushenie-1952108788.html
Глава Северной Осетии заявил об отсутствии разрушений после крушения Су-34
Глава Северной Осетии заявил об отсутствии разрушений после крушения Су-34 - РИА Новости, 11.06.2024
Глава Северной Осетии заявил об отсутствии разрушений после крушения Су-34
Жертв и разрушений на земле после крушения Су-34 в горах Северной Осетии нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:28
2024-06-11T09:31
су-34
происшествия
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Жертв и разрушений на земле после крушения Су-34 в горах Северной Осетии нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.Ранее Минобороны России сообщило, что самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж погиб."На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолета Су-34 нет – крушение произошло в горах. Обращаю ваше внимание: съемка и тиражирование в сети частей разбившегося военного самолета, места его падения строго запрещена", - написал Меняйло.
https://ria.ru/20240610/samolet-1951877497.html
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су-34, происшествия, сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Су-34, Происшествия, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
Глава Северной Осетии заявил об отсутствии разрушений после крушения Су-34

Меняйло: жертв и разрушений на земле после крушения Су-34 в Северной Осетии нет

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Жертв и разрушений на земле после крушения Су-34 в горах Северной Осетии нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.
Ранее Минобороны России сообщило, что самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж погиб.
"На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолета Су-34 нет – крушение произошло в горах. Обращаю ваше внимание: съемка и тиражирование в сети частей разбившегося военного самолета, места его падения строго запрещена", - написал Меняйло.
Последствия падения легкомоторного самолета в Республике Калмыкия - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
СК назвал причину крушения легкомоторного самолета в Калмыкии
10 июня, 10:07
 
Су-34ПроисшествияСергей МеняйлоРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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