https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952095143.html

Попова предупредила о риске подхватить новый вариант коронавируса

Попова предупредила о риске подхватить новый вариант коронавируса - РИА Новости, 11.06.2024

Попова предупредила о риске подхватить новый вариант коронавируса

Каждый новый вариант коронавируса умеет обходить иммунитет, поэтому сегодня есть опасность заболеть, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T07:06

2024-06-11T07:06

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Каждый новый вариант коронавируса умеет обходить иммунитет, поэтому сегодня есть опасность заболеть, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В силу того, что каждый следующий геновариант вируса умеет обходить иммунитет, сформированный предыдущими вирусами, этот показатель трудно исчисляем. Поэтому сегодня есть опасность подхватить новый вариант коронавируса, тот от которого у нас пока ещё нет защиты", - сказала Попова. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, однако большой опасности он не представляет, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон.

https://ria.ru/20240520/koronavirus-1947162976.html

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общество, здоровье - общество, россия, анна попова