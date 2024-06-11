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Попова назвала сроки очередного подъема заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
05:37 11.06.2024 (обновлено: 06:45 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952090454.html
Попова назвала сроки очередного подъема заболеваемости COVID-19
Попова назвала сроки очередного подъема заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2024
Попова назвала сроки очередного подъема заболеваемости COVID-19
Очередной подъем заболеваемости коронавирусом ожидается осенью, пока особых рисков для россиян не отмечается, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T05:37
2024-06-11T06:45
пмэф-2024
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Очередной подъем заболеваемости коронавирусом ожидается осенью, пока особых рисков для россиян не отмечается, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени", - сказала Попова. Она отметила, что коронавирус стал сезонным заболеванием. Особых рисков для россиян не отмечается, главная задача – вовремя обеспечить все необходимые мероприятия, пояснила Попова. По ее словам, в период отпусков важно не навредить своему здоровью, для этого необходимо вести себя очень аккуратно в части соблюдения элементарных правил гигиены.
https://ria.ru/20240528/vaccine-1948667584.html
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общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
ПМЭФ-2024, Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Попова назвала сроки очередного подъема заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Очередной подъем заболеваемости коронавирусом ожидается осенью, пока особых рисков для россиян не отмечается, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени", - сказала Попова.
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Она отметила, что коронавирус стал сезонным заболеванием. Особых рисков для россиян не отмечается, главная задача – вовремя обеспечить все необходимые мероприятия, пояснила Попова.
По ее словам, в период отпусков важно не навредить своему здоровью, для этого необходимо вести себя очень аккуратно в части соблюдения элементарных правил гигиены.
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ПМЭФ-2024ОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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