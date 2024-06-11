https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952090454.html

Попова назвала сроки очередного подъема заболеваемости COVID-19

Попова назвала сроки очередного подъема заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2024

Попова назвала сроки очередного подъема заболеваемости COVID-19

Очередной подъем заболеваемости коронавирусом ожидается осенью, пока особых рисков для россиян не отмечается, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T05:37

2024-06-11T05:37

2024-06-11T06:45

пмэф-2024

общество

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Очередной подъем заболеваемости коронавирусом ожидается осенью, пока особых рисков для россиян не отмечается, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени", - сказала Попова. Она отметила, что коронавирус стал сезонным заболеванием. Особых рисков для россиян не отмечается, главная задача – вовремя обеспечить все необходимые мероприятия, пояснила Попова. По ее словам, в период отпусков важно не навредить своему здоровью, для этого необходимо вести себя очень аккуратно в части соблюдения элементарных правил гигиены.

https://ria.ru/20240528/vaccine-1948667584.html

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общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия