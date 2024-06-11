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Вариант коронавируса FLiRT не последний, заявила Попова - РИА Новости, 11.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
05:21 11.06.2024 (обновлено: 06:28 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952090110.html
Вариант коронавируса FLiRT не последний, заявила Попова
Вариант коронавируса FLiRT не последний, заявила Попова - РИА Новости, 11.06.2024
Вариант коронавируса FLiRT не последний, заявила Попова
Вариант коронавируса FLiRT не последний, вирус научился изменяться, причем очень быстро, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T05:21
2024-06-11T06:28
пмэф-2024
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Вариант коронавируса FLiRT не последний, вирус научился изменяться, причем очень быстро, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Этот вирус имеет свойства мутировать, он научился изменяться, причем очень быстро. Появляются все новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT, и я уверена, что и он не последний", — сказала Попова. Она отметила, что система мониторинга за циркуляцией коронавируса позволяет выявлять даже единичные новые его варианты. В рамках федерального проекта "Санитарный щит" Центрами секвенирования Роспотребнадзора проводятся углубленные молекулярно-генетические исследования — еженедельно не менее 500-700 проб из всех регионов страны, пояснила Попова. По ее словам, в России в настоящее время преобладающим остается вариант "омикрон".
https://ria.ru/20240528/vaccine-1948667584.html
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ПМЭФ-2024, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Вариант коронавируса FLiRT не последний, заявила Попова

Попова: вариант коронавируса FLiRT не последний, вирус научился изменяться

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Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Вариант коронавируса FLiRT не последний, вирус научился изменяться, причем очень быстро, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Этот вирус имеет свойства мутировать, он научился изменяться, причем очень быстро. Появляются все новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT, и я уверена, что и он не последний", — сказала Попова.
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Она отметила, что система мониторинга за циркуляцией коронавируса позволяет выявлять даже единичные новые его варианты. В рамках федерального проекта "Санитарный щит" Центрами секвенирования Роспотребнадзора проводятся углубленные молекулярно-генетические исследования — еженедельно не менее 500-700 проб из всех регионов страны, пояснила Попова.
По ее словам, в России в настоящее время преобладающим остается вариант "омикрон".
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ПМЭФ-2024ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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