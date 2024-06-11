https://ria.ru/20240611/konflikty-1952184582.html

В мире насчитали самое большое число конфликтов со времен Второй мировой

В мире насчитали самое большое число конфликтов со времен Второй мировой - РИА Новости, 11.06.2024

В мире насчитали самое большое число конфликтов со времен Второй мировой

На сегодняшний день во всём мире продолжаются 56 конфликтов, это самый большой показатель с момента окончания Второй мировой войны, следует из данных... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:47

2024-06-11T14:47

2024-06-11T14:50

в мире

украина

ближний восток

северная африка

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На сегодняшний день во всём мире продолжаются 56 конфликтов, это самый большой показатель с момента окончания Второй мировой войны, следует из данных "Глобального индекса миролюбия". "В настоящий момент в мире 56 активных конфликтов, что является наивысшим показателем с момента окончания Второй мировой войны. При этом всё меньшее число конфликтов удается урегулировать военным путем или посредством заключения мирных соглашений", - сообщается в отчете. Отмечается, что растет и уровень интернационализации вооруженных конфликтов. Главными причинами падения "уровня миролюбия" в мире на 0,56% составители индекса называют конфликты в секторе Газа и на Украине. При этом, по оценке исследователей, глобальный "уровень миролюбия" начал снижаться задолго до начала СВО, этот процесс продолжается пятый год подряд. Наименее мирным регионом по-прежнему остается Ближний Восток и Северная Африка, а самым мирным - Европа. Наибольшее региональное ухудшение показателя миролюбия за последний год было зафиксировано в Северной Америке. "Глобальный индекс миролюбия" публикуется аналитическим центром "Институт экономики и мира", чья штаб-квартира расположена в австралийском Сиднее.

https://ria.ru/20240607/samueli-1951424677.html

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

украина

ближний восток

северная африка

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в мире, украина, ближний восток, северная африка