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В мире насчитали самое большое число конфликтов со времен Второй мировой - РИА Новости, 11.06.2024
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14:47 11.06.2024 (обновлено: 14:50 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/konflikty-1952184582.html
В мире насчитали самое большое число конфликтов со времен Второй мировой
В мире насчитали самое большое число конфликтов со времен Второй мировой - РИА Новости, 11.06.2024
В мире насчитали самое большое число конфликтов со времен Второй мировой
На сегодняшний день во всём мире продолжаются 56 конфликтов, это самый большой показатель с момента окончания Второй мировой войны, следует из данных... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:47
2024-06-11T14:50
в мире
украина
ближний восток
северная африка
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На сегодняшний день во всём мире продолжаются 56 конфликтов, это самый большой показатель с момента окончания Второй мировой войны, следует из данных "Глобального индекса миролюбия". "В настоящий момент в мире 56 активных конфликтов, что является наивысшим показателем с момента окончания Второй мировой войны. При этом всё меньшее число конфликтов удается урегулировать военным путем или посредством заключения мирных соглашений", - сообщается в отчете. Отмечается, что растет и уровень интернационализации вооруженных конфликтов. Главными причинами падения "уровня миролюбия" в мире на 0,56% составители индекса называют конфликты в секторе Газа и на Украине. При этом, по оценке исследователей, глобальный "уровень миролюбия" начал снижаться задолго до начала СВО, этот процесс продолжается пятый год подряд. Наименее мирным регионом по-прежнему остается Ближний Восток и Северная Африка, а самым мирным - Европа. Наибольшее региональное ухудшение показателя миролюбия за последний год было зафиксировано в Северной Америке. "Глобальный индекс миролюбия" публикуется аналитическим центром "Институт экономики и мира", чья штаб-квартира расположена в австралийском Сиднее.
https://ria.ru/20240607/samueli-1951424677.html
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украина
ближний восток
северная африка
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в мире, украина, ближний восток, северная африка
В мире, Украина, Ближний Восток, Северная Африка
В мире насчитали самое большое число конфликтов со времен Второй мировой

"Глобальный индекс миролюбия": в мире продолжаются 56 активных конфликтов

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На сегодняшний день во всём мире продолжаются 56 конфликтов, это самый большой показатель с момента окончания Второй мировой войны, следует из данных "Глобального индекса миролюбия".
"В настоящий момент в мире 56 активных конфликтов, что является наивысшим показателем с момента окончания Второй мировой войны. При этом всё меньшее число конфликтов удается урегулировать военным путем или посредством заключения мирных соглашений", - сообщается в отчете.
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Отмечается, что растет и уровень интернационализации вооруженных конфликтов.
Главными причинами падения "уровня миролюбия" в мире на 0,56% составители индекса называют конфликты в секторе Газа и на Украине. При этом, по оценке исследователей, глобальный "уровень миролюбия" начал снижаться задолго до начала СВО, этот процесс продолжается пятый год подряд.
Наименее мирным регионом по-прежнему остается Ближний Восток и Северная Африка, а самым мирным - Европа. Наибольшее региональное ухудшение показателя миролюбия за последний год было зафиксировано в Северной Америке.
"Глобальный индекс миролюбия" публикуется аналитическим центром "Институт экономики и мира", чья штаб-квартира расположена в австралийском Сиднее.
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