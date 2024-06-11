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США получили ответ ХАМАС на предложение о перемирии на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.06.2024
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22:56 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/konflikt-1952295430.html
США получили ответ ХАМАС на предложение о перемирии на Ближнем Востоке
США получили ответ ХАМАС на предложение о перемирии на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.06.2024
США получили ответ ХАМАС на предложение о перемирии на Ближнем Востоке
США получили ответ ХАМАС на предложение о перемирии на Ближнем Востоке, изучают его, заявил на брифинге во вторник представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T22:56
2024-06-11T22:56
в мире
сша
ближний восток
египет
джон кирби
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США получили ответ ХАМАС на предложение о перемирии на Ближнем Востоке, изучают его, заявил на брифинге во вторник представитель Белого дома Джон Кирби. "Могу подтвердить, что мы получили..., наша команда занимается его изучением", - сказал Кирби на регулярном брифинге. Он отказался привести какие-либо подробности или комментировать появившиеся в СМИ детали предложения, подчеркнув, что это сложный вопрос и требует досконального изучения. Ранее МИД Египта заявил, что посредники получили ответ от ХАМАС на инициативу о прекращении огня, предложенную в конце мая президентом США Джо Байденом, которую будут изучать и проинформируют заинтересованные стороны после этого о дальнейших шагах.
https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html
сша
ближний восток
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в мире, сша, ближний восток, египет, джон кирби, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Ближний Восток, Египет, Джон Кирби, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США получили ответ ХАМАС на предложение о перемирии на Ближнем Востоке

Кирби: США изучат ответ ХАМАС на предложение о перемирии на Ближнем Востоке

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США получили ответ ХАМАС на предложение о перемирии на Ближнем Востоке, изучают его, заявил на брифинге во вторник представитель Белого дома Джон Кирби.
"Могу подтвердить, что мы получили..., наша команда занимается его изучением", - сказал Кирби на регулярном брифинге.
Он отказался привести какие-либо подробности или комментировать появившиеся в СМИ детали предложения, подчеркнув, что это сложный вопрос и требует досконального изучения.
Ранее МИД Египта заявил, что посредники получили ответ от ХАМАС на инициативу о прекращении огня, предложенную в конце мая президентом США Джо Байденом, которую будут изучать и проинформируют заинтересованные стороны после этого о дальнейших шагах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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В миреСШАБлижний ВостокЕгипетДжон КирбиДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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