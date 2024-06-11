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"Вызов России". Японский политик высказался о конференции по Украине - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:38 11.06.2024 (обновлено: 09:03 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/konferentsiya-1952101673.html
"Вызов России". Японский политик высказался о конференции по Украине
"Вызов России". Японский политик высказался о конференции по Украине - РИА Новости, 11.06.2024
"Вызов России". Японский политик высказался о конференции по Украине
Попытка разрешить конфликт на Украине только на основании того, что говорит Киев, — нонсенс, заявил в беседе с РИА Новости высказал известный японский политик,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:38
2024-06-11T09:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
швейцария
украина
мунэо судзуки
синдзо абэ
джо байден
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ТОКИО, 11 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Попытка разрешить конфликт на Украине только на основании того, что говорит Киев, — нонсенс, заявил в беседе с РИА Новости высказал известный японский политик, депутат парламента Мунэо Судзуки. "С 13 июня в Италии пройдет саммит G7. На обратном пути премьер-министр Японии заедет на "мирную конференцию" в Швейцарии, я так понимаю. Она называется "мирным саммитом", но это не мирный саммит. С моей точки зрения, это в каком-то смысле вызов России. Потому что правильно было бы пригласить Россию и сесть за стол переговоров на равных. Тогда это была бы правильная конференция", — сказал он.По мнению политика, сам факт того, что саммит проходит под руководством Украины, говорит о том, что он не заслуживает высокой оценки. Это манипуляция международным мнением, полагает Судзуки. "Пока обе страны, не только одна Украина, но и Россия не поговорят друг с другом, эту проблему не решить", — подчеркнул он. Судзуки — влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в Японии заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором контакты между странами развивались довольно интенсивно. Осенью прошлого года вокруг Судзуки разгорелся скандал из-за его визита в Россию, который крайне негативно восприняли официальные лица в Токио. В результате Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления, в которой тогда состоял. Конференция по Украине пройдет 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Участие в мероприятии подтвердили около 90 стран и организаций. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в Швейцарию не поедут. По словам президента Владимира Путина, Россия готова участвовать в мирных переговорах по Украине, но на конференцию в Швейцарии ее не пригласили. Однако формулы мира, основанные не на реальной ситуации, обсуждать невозможно, подчеркнул глава государства. Он отметил, что попытка навязать России условия по урегулированию кризиса закончится тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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в мире, россия, швейцария, украина, мунэо судзуки, синдзо абэ, джо байден, япония
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Украина, Мунэо Судзуки, Синдзо Абэ, Джо Байден, Япония
"Вызов России". Японский политик высказался о конференции по Украине

Судзуки: попытка решить конфликт, основываясь только на позиции Киева – нонсенс

© РИА НовостиШвейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток
Швейцарские военные охраняют место проведения мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости
Швейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток
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ТОКИО, 11 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Попытка разрешить конфликт на Украине только на основании того, что говорит Киев, — нонсенс, заявил в беседе с РИА Новости высказал известный японский политик, депутат парламента Мунэо Судзуки.
«
"С 13 июня в Италии пройдет саммит G7. На обратном пути премьер-министр Японии заедет на "мирную конференцию" в Швейцарии, я так понимаю. Она называется "мирным саммитом", но это не мирный саммит. С моей точки зрения, это в каком-то смысле вызов России. Потому что правильно было бы пригласить Россию и сесть за стол переговоров на равных. Тогда это была бы правильная конференция", — сказал он.
По мнению политика, сам факт того, что саммит проходит под руководством Украины, говорит о том, что он не заслуживает высокой оценки. Это манипуляция международным мнением, полагает Судзуки.
"Пока обе страны, не только одна Украина, но и Россия не поговорят друг с другом, эту проблему не решить", — подчеркнул он.
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Судзуки — влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в Японии заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором контакты между странами развивались довольно интенсивно. Осенью прошлого года вокруг Судзуки разгорелся скандал из-за его визита в Россию, который крайне негативно восприняли официальные лица в Токио. В результате Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления, в которой тогда состоял.
Конференция по Украине пройдет 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Участие в мероприятии подтвердили около 90 стран и организаций. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в Швейцарию не поедут.
По словам президента Владимира Путина, Россия готова участвовать в мирных переговорах по Украине, но на конференцию в Швейцарии ее не пригласили. Однако формулы мира, основанные не на реальной ситуации, обсуждать невозможно, подчеркнул глава государства. Он отметил, что попытка навязать России условия по урегулированию кризиса закончится тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияШвейцарияУкраинаМунэо СудзукиСиндзо АбэДжо БайденЯпония
 
 
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