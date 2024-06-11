https://ria.ru/20240611/konferentsiya-1952088533.html

Вопрос о выводе российских войск не войдет в коммюнике "мирной конференции"

Вопрос о выводе российских войск не войдет в коммюнике "мирной конференции" - РИА Новости, 11.06.2024

Вопрос о выводе российских войск не войдет в коммюнике "мирной конференции"

Вопрос о выводе войск России не войдет в коммюнике "мирной конференции" в Швейцарии из-за позиции ряда стран, для которых важны отношения с Россией, сообщил... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T04:32

2024-06-11T04:32

2024-06-11T04:32

в мире

россия

швейцария

украина

джо байден

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941564098_0:79:3070:1806_1920x0_80_0_0_1bc08402d98cafd57b7f977c4fb6bc28.jpg

ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Вопрос о выводе войск России не войдет в коммюнике "мирной конференции" в Швейцарии из-за позиции ряда стран, для которых важны отношения с Россией, сообщил японский телеканал NHK, ссылаясь на проект текста совместного заявления и на дипломатические источники. В итоговом заявлении оставят всего три пункта: обеспечение безопасности АЭС, обеспечение продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение на родину детей. Тезисы с требованием отвода российских войск или возврата территорий не затрагиваются. В частности, это вызвано тем, что многие страны считают важным дальнейшее участие России в обсуждении. Согласно сведениям дипломатических источников, положение о выводе российских войск не было включено, так как было решено учитывать мнение стран, для которых важны отношения с Россией. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 90 стран и организаций подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

россия

швейцария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, швейцария, украина, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва