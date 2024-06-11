Вопрос о выводе российских войск не войдет в коммюнике "мирной конференции"
NHK: вопрос вывода войск России не войдет в коммюнике конференции в Швейцарии
© iStock.com / AzmanJakaШвейцария
© iStock.com / AzmanJaka
Швейцария. Архивное фото
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Вопрос о выводе войск России не войдет в коммюнике "мирной конференции" в Швейцарии из-за позиции ряда стран, для которых важны отношения с Россией, сообщил японский телеканал NHK, ссылаясь на проект текста совместного заявления и на дипломатические источники.
В итоговом заявлении оставят всего три пункта: обеспечение безопасности АЭС, обеспечение продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение на родину детей. Тезисы с требованием отвода российских войск или возврата территорий не затрагиваются.
В частности, это вызвано тем, что многие страны считают важным дальнейшее участие России в обсуждении. Согласно сведениям дипломатических источников, положение о выводе российских войск не было включено, так как было решено учитывать мнение стран, для которых важны отношения с Россией.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 90 стран и организаций подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Глобалисты взвинтили ставки по Украине
6 июня, 08:00