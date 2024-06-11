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Вопрос о выводе российских войск не войдет в коммюнике "мирной конференции" - РИА Новости, 11.06.2024
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04:32 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/konferentsiya-1952088533.html
Вопрос о выводе российских войск не войдет в коммюнике "мирной конференции"
Вопрос о выводе российских войск не войдет в коммюнике "мирной конференции" - РИА Новости, 11.06.2024
Вопрос о выводе российских войск не войдет в коммюнике "мирной конференции"
Вопрос о выводе войск России не войдет в коммюнике "мирной конференции" в Швейцарии из-за позиции ряда стран, для которых важны отношения с Россией, сообщил... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T04:32
2024-06-11T04:32
в мире
россия
швейцария
украина
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Вопрос о выводе войск России не войдет в коммюнике "мирной конференции" в Швейцарии из-за позиции ряда стран, для которых важны отношения с Россией, сообщил японский телеканал NHK, ссылаясь на проект текста совместного заявления и на дипломатические источники. В итоговом заявлении оставят всего три пункта: обеспечение безопасности АЭС, обеспечение продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение на родину детей. Тезисы с требованием отвода российских войск или возврата территорий не затрагиваются. В частности, это вызвано тем, что многие страны считают важным дальнейшее участие России в обсуждении. Согласно сведениям дипломатических источников, положение о выводе российских войск не было включено, так как было решено учитывать мнение стран, для которых важны отношения с Россией. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 90 стран и организаций подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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в мире, россия, швейцария, украина, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва
Вопрос о выводе российских войск не войдет в коммюнике "мирной конференции"

NHK: вопрос вывода войск России не войдет в коммюнике конференции в Швейцарии

© iStock.com / AzmanJakaШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© iStock.com / AzmanJaka
Швейцария. Архивное фото
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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Вопрос о выводе войск России не войдет в коммюнике "мирной конференции" в Швейцарии из-за позиции ряда стран, для которых важны отношения с Россией, сообщил японский телеканал NHK, ссылаясь на проект текста совместного заявления и на дипломатические источники.
В итоговом заявлении оставят всего три пункта: обеспечение безопасности АЭС, обеспечение продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение на родину детей. Тезисы с требованием отвода российских войск или возврата территорий не затрагиваются.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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В частности, это вызвано тем, что многие страны считают важным дальнейшее участие России в обсуждении. Согласно сведениям дипломатических источников, положение о выводе российских войск не было включено, так как было решено учитывать мнение стран, для которых важны отношения с Россией.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 90 стран и организаций подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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