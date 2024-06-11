https://ria.ru/20240611/komissiya-1952299500.html
Белоусова включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству
Белоусова включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству - РИА Новости, 12.06.2024
Белоусова включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству
Президент России Владимир Путин включил в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами министра обороны Андрея РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-11T23:55
2024-06-11T23:55
2024-06-12T00:02
россия
политика
владимир путин
андрей белоусов
алексей дюмин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949639021_0:19:2800:1595_1920x0_80_0_0_95c264e412c5ce8d096c3da2c8dcf12f.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами министра обороны Андрея Белоусова, помощника президента Алексея Дюмина, министра промышленности и торговли Антона Алиханова."Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами: Дюмин А.Г. - помощник президента РФ (секретарь комиссии); Белоусов А,Р. - министр обороны РФ; Алиханов А.А. - министр промышленности и торговли РФ", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
https://ria.ru/20240611/belousov-1952296208.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949639021_24:0:2515:1868_1920x0_80_0_0_7813ca07ba26ed5e1f78d42ad05b0fce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, андрей белоусов, алексей дюмин
Россия, Политика, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Алексей Дюмин
Белоусова включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству
Белоусова и Дюмина включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству РФ