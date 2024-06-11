https://ria.ru/20240611/komissiya-1952299500.html

Белоусова включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству

Белоусова включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству - РИА Новости, 12.06.2024

Белоусова включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству

Президент России Владимир Путин включил в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами министра обороны Андрея РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-11T23:55

2024-06-11T23:55

2024-06-12T00:02

россия

политика

владимир путин

андрей белоусов

алексей дюмин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами министра обороны Андрея Белоусова, помощника президента Алексея Дюмина, министра промышленности и торговли Антона Алиханова."Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами: Дюмин А.Г. - помощник президента РФ (секретарь комиссии); Белоусов А,Р. - министр обороны РФ; Алиханов А.А. - министр промышленности и торговли РФ", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

https://ria.ru/20240611/belousov-1952296208.html

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россия, политика, владимир путин, андрей белоусов, алексей дюмин