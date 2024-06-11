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Белоусова включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству - РИА Новости, 12.06.2024
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23:55 11.06.2024 (обновлено: 00:02 12.06.2024)
https://ria.ru/20240611/komissiya-1952299500.html
Белоусова включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству
Белоусова включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству - РИА Новости, 12.06.2024
Белоусова включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству
Президент России Владимир Путин включил в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами министра обороны Андрея РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-11T23:55
2024-06-12T00:02
россия
политика
владимир путин
андрей белоусов
алексей дюмин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами министра обороны Андрея Белоусова, помощника президента Алексея Дюмина, министра промышленности и торговли Антона Алиханова."Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами: Дюмин А.Г. - помощник президента РФ (секретарь комиссии); Белоусов А,Р. - министр обороны РФ; Алиханов А.А. - министр промышленности и торговли РФ", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
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россия, политика, владимир путин, андрей белоусов, алексей дюмин
Россия, Политика, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Алексей Дюмин
Белоусова включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству

Белоусова и Дюмина включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству РФ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании МО ОДКБ в Алматы
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании МО ОДКБ в Алматы - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами министра обороны Андрея Белоусова, помощника президента Алексея Дюмина, министра промышленности и торговли Антона Алиханова.
"Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами: Дюмин А.Г. - помощник президента РФ (секретарь комиссии); Белоусов А,Р. - министр обороны РФ; Алиханов А.А. - министр промышленности и торговли РФ", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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Вчера, 23:03
 
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