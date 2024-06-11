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Белоусова, Алиханова и Дюмина включили в Военно-промышленную комиссию - РИА Новости, 11.06.2024
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23:42 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/komissiya-1952299125.html
Белоусова, Алиханова и Дюмина включили в Военно-промышленную комиссию
Белоусова, Алиханова и Дюмина включили в Военно-промышленную комиссию - РИА Новости, 11.06.2024
Белоусова, Алиханова и Дюмина включили в Военно-промышленную комиссию
Президент России Владимир Путин своим указом включил министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T23:42
2024-06-11T23:42
политика
россия
антон алиханов
владимир путин
алексей дюмин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом включил министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника президента Алексея Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии РФ. "В составе комиссии: включить следующих лиц: Алиханов А.А. - министр промышленности и торговли; Белоусов А.Р. - министр обороны РФ; Дюмин А.Г. - помощник президента РФ", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
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политика, россия, антон алиханов, владимир путин, алексей дюмин
Политика, Россия, Антон Алиханов, Владимир Путин, Алексей Дюмин
Белоусова, Алиханова и Дюмина включили в Военно-промышленную комиссию

Белоусова, Алиханова и Дюмина включили в состав Военно-промышленной комиссии РФ

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом включил министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника президента Алексея Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии РФ.
"В составе комиссии: включить следующих лиц: Алиханов А.А. - министр промышленности и торговли; Белоусов А.Р. - министр обороны РФ; Дюмин А.Г. - помощник президента РФ", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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Вчера, 23:03
 
ПолитикаРоссияАнтон АлихановВладимир ПутинАлексей Дюмин
 
 
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