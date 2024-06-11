https://ria.ru/20240611/komissiya-1952299125.html

Белоусова, Алиханова и Дюмина включили в Военно-промышленную комиссию

Белоусова, Алиханова и Дюмина включили в Военно-промышленную комиссию - РИА Новости, 11.06.2024

Белоусова, Алиханова и Дюмина включили в Военно-промышленную комиссию

Президент России Владимир Путин своим указом включил министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T23:42

2024-06-11T23:42

2024-06-11T23:42

политика

россия

антон алиханов

владимир путин

алексей дюмин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом включил министра обороны Андрея Белоусова, министра промышленности и торговли Антона Алиханова и помощника президента Алексея Дюмина в состав Военно-промышленной комиссии РФ. "В составе комиссии: включить следующих лиц: Алиханов А.А. - министр промышленности и торговли; Белоусов А.Р. - министр обороны РФ; Дюмин А.Г. - помощник президента РФ", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

https://ria.ru/20240611/belousov-1952296208.html

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политика, россия, антон алиханов, владимир путин, алексей дюмин