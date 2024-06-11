https://ria.ru/20240611/koeffitsient-1952105383.html

Москалькова предложила ввести коэффициент для обстреливаемых регионов

Москалькова предложила ввести коэффициент для обстреливаемых регионов - РИА Новости, 11.06.2024

Москалькова предложила ввести коэффициент для обстреливаемых регионов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым рассмотреть вопрос о введении районного коэффициента для работников в регионах,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:08

2024-06-11T09:08

2024-06-11T09:08

специальная военная операция на украине

общество

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым рассмотреть вопрос о введении районного коэффициента для работников в регионах, обстреливаемых со стороны Украины, на время действия военного положения, сообщается в докладе омбудсмена. В ежегодном докладе Москальковой, который есть в распоряжении РИА Новости, отмечается, что в аппарат поступают обращения по поводу отсутствия районного коэффициента для граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории новых субъектов Российской Федерации в условиях военного положения. "Несмотря на угрозы жизни и здоровью, вызванные обстрелами со стороны Украины, граждане продолжают работать и обеспечивать функционирование жизненно важных отраслей промышленности регионов, объектов социальной инфраструктуры, детских садов, школ. Представляется необходимым рассмотреть вопрос о введении районного коэффициента для работников указанных регионов на время действия военного положения", - говорится в тексте доклада. Кроме того, федеральный омбудсмен в рамках укрепления гарантий трудовых прав одиноких матерей предлагает сохранить трудовые гарантии для них до достижения детьми возраста 16 лет. Также предлагается регламентировать порядок закрепления в коллективных договорах мер поддержки сотрудников и работников, осуществляющих волонтерскую и благотворительную деятельность.

https://ria.ru/20240611/pomosch-1952093035.html

https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html

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общество, татьяна москалькова, россия