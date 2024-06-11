Захарова назвала действия пограничников в Кишиневе "Санду-рейхом"
Мария Захарова назвала действия пограничников в Кишиневе "Санду-рейхом"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала в Telegram-канале поведение пограничников в аэропорту Кишинева, назвав его "Санду-рейхом".
"Пограничники в аэропорту Кишинева не только задерживают на несколько часов приехавших из России сограждан, но теперь еще и надрывают паспорта у тех граждан Молдовы, кого они считают неблагонадежными. Санду-рейх", — написала дипломат.
Во вторник депутат молдавского парламента Марина Таубер сообщила, что в аэропорту Кишинева четыре часа удерживали участников II съезда оппозиционного политического блока "Победа" после возвращения из Москвы. Лидер политсилы Илан Шор пообещал юридическую защиту пострадавшим.
Мероприятие прошло в воскресенье в российской столице, на нем обсуждалась позиция по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении республики в ЕС.
Первый съезд молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в ЕАЭС, прошел в апреле. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" создали блок "Победа — Виктория".
В конце апреля и начале мая в аэропорту Кишинева задержали пассажиров, участвовавших в мероприятии. Вскоре молдавские правоохранительные органы возбудили дело о контрабанде против сограждан, прилетевших со съезда в Москве.
После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в международном аэропорту Кишинева. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим.