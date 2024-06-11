Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала действия пограничников в Кишиневе "Санду-рейхом" - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 11.06.2024 (обновлено: 17:08 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/kishinev-1952188407.html
Захарова назвала действия пограничников в Кишиневе "Санду-рейхом"
Захарова назвала действия пограничников в Кишиневе "Санду-рейхом" - РИА Новости, 11.06.2024
Захарова назвала действия пограничников в Кишиневе "Санду-рейхом"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала в Telegram-канале поведение пограничников в аэропорту Кишинева, назвав его "Санду-рейхом". РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:53
2024-06-11T17:08
россия
молдавия
мария захарова
майя санду
в мире
марина таубер
илан шор
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала в Telegram-канале поведение пограничников в аэропорту Кишинева, назвав его "Санду-рейхом"."Пограничники в аэропорту Кишинева не только задерживают на несколько часов приехавших из России сограждан, но теперь еще и надрывают паспорта у тех граждан Молдовы, кого они считают неблагонадежными. Санду-рейх", — написала дипломат.Во вторник депутат молдавского парламента Марина Таубер сообщила, что в аэропорту Кишинева четыре часа удерживали участников II съезда оппозиционного политического блока "Победа" после возвращения из Москвы. Лидер политсилы Илан Шор пообещал юридическую защиту пострадавшим.Первый съезд молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в ЕАЭС, прошел в апреле. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" создали блок "Победа — Виктория".В конце апреля и начале мая в аэропорту Кишинева задержали пассажиров, участвовавших в мероприятии. Вскоре молдавские правоохранительные органы возбудили дело о контрабанде против сограждан, прилетевших со съезда в Москве.После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в международном аэропорту Кишинева. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951730169.html
https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, мария захарова, майя санду, в мире, марина таубер, илан шор, евразийский экономический союз, кишинев
Россия, Молдавия, Мария Захарова, Майя Санду, В мире, Марина Таубер, Илан Шор, Евразийский экономический союз, Кишинев
Захарова назвала действия пограничников в Кишиневе "Санду-рейхом"

Мария Захарова назвала действия пограничников в Кишиневе "Санду-рейхом"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала в Telegram-канале поведение пограничников в аэропорту Кишинева, назвав его "Санду-рейхом".
"Пограничники в аэропорту Кишинева не только задерживают на несколько часов приехавших из России сограждан, но теперь еще и надрывают паспорта у тех граждан Молдовы, кого они считают неблагонадежными. Санду-рейх", — написала дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины
28 апреля, 08:00
Во вторник депутат молдавского парламента Марина Таубер сообщила, что в аэропорту Кишинева четыре часа удерживали участников II съезда оппозиционного политического блока "Победа" после возвращения из Москвы. Лидер политсилы Илан Шор пообещал юридическую защиту пострадавшим.

Мероприятие прошло в воскресенье в российской столице, на нем обсуждалась позиция по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении республики в ЕС.

Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Додон призвал не признавать выборы в Молдавии в случае победы Санду
9 июня, 08:30
Первый съезд молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в ЕАЭС, прошел в апреле. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" создали блок "Победа — Виктория".
В конце апреля и начале мая в аэропорту Кишинева задержали пассажиров, участвовавших в мероприятии. Вскоре молдавские правоохранительные органы возбудили дело о контрабанде против сограждан, прилетевших со съезда в Москве.
После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в международном аэропорту Кишинева. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Запад вслед за Украиной стремится прибрать к рукам Молдавию, заявил Лавров
4 марта, 15:10
 
РоссияМолдавияМария ЗахароваМайя СандуВ миреМарина ТауберИлан ШорЕвразийский экономический союзКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала