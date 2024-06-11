https://ria.ru/20240611/kishinev-1952188407.html

Захарова назвала действия пограничников в Кишиневе "Санду-рейхом"

Захарова назвала действия пограничников в Кишиневе "Санду-рейхом" - РИА Новости, 11.06.2024

Захарова назвала действия пограничников в Кишиневе "Санду-рейхом"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала в Telegram-канале поведение пограничников в аэропорту Кишинева, назвав его "Санду-рейхом". РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:53

2024-06-11T14:53

2024-06-11T17:08

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала в Telegram-канале поведение пограничников в аэропорту Кишинева, назвав его "Санду-рейхом"."Пограничники в аэропорту Кишинева не только задерживают на несколько часов приехавших из России сограждан, но теперь еще и надрывают паспорта у тех граждан Молдовы, кого они считают неблагонадежными. Санду-рейх", — написала дипломат.Во вторник депутат молдавского парламента Марина Таубер сообщила, что в аэропорту Кишинева четыре часа удерживали участников II съезда оппозиционного политического блока "Победа" после возвращения из Москвы. Лидер политсилы Илан Шор пообещал юридическую защиту пострадавшим.Первый съезд молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в ЕАЭС, прошел в апреле. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" создали блок "Победа — Виктория".В конце апреля и начале мая в аэропорту Кишинева задержали пассажиров, участвовавших в мероприятии. Вскоре молдавские правоохранительные органы возбудили дело о контрабанде против сограждан, прилетевших со съезда в Москве.После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в международном аэропорту Кишинева. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, мария захарова, майя санду, в мире, марина таубер, илан шор, евразийский экономический союз, кишинев