https://ria.ru/20240611/khakery-1952084208.html

Эксперт рассказал, почему бесполезно платить выкуп хакерам

Эксперт рассказал, почему бесполезно платить выкуп хакерам - РИА Новости, 11.06.2024

Эксперт рассказал, почему бесполезно платить выкуп хакерам

Выплаты выкупа хакерам-вымогателям в большинстве случаев ни к чему не приводят - злоумышленники не возвращают в исходный вид зашифрованные данные и не... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T02:35

2024-06-11T02:35

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Выплаты выкупа хакерам-вымогателям в большинстве случаев ни к чему не приводят - злоумышленники не возвращают в исходный вид зашифрованные данные и не восстанавливают поврежденную ими инфраструктуру, поделился мнением с РИА Новости управляющий директор Positive Technologies Алексей Новиков на площадке ПМЭФ. "Злоумышленников интересует монетизация своих атак. То есть монетизируют они это с помощью шифрования и попыток требования выкупа за расшифровку инфраструктуры. При этом, к сожалению, по нашей статистике, довольно маленький процент, когда даже если кто-то заплатил за шифрование инфраструктуры, те ключи, которые предоставили - если предоставили злоумышленники - помогают расшифровать инфраструктуру. То есть в большинстве случаев выплата выкупа не ведет к восстановлению инфраструктуры и расшифровке", - сказал он. Эксперт порекомендовал компаниям, которые столкнулись с вымогательством со стороны хакеров, "не вести переговоров по аналогии с террористами и выкупы за шифрование не платить". Новиков назвал хакерские группировки, чьи атаки мотивированы финансово, текущим трендом, который одинаково растет во всех странах и регионах мира. Злоумышленники заинтересованы в нападении на компании из разных стран, однако Россия и дружественные ей государства все же лидируют по числу киберинцидентов, и это связано геополитическими факторами. "Хакеры, которые чаще всего атакуют компании на территории России, они пытаются извлечь, монетизировать результаты своих взломов, это раз. Дальше выдвигают требования дестабилизировать бизнес и остановить его, чтобы это оказало эффект на граждан. И потом еще и заявляют об этом очень громко, чтобы добиться своих целей с точки зрения хактивизма, какой-то своей повестки. То есть тут такой симбиоз - из инцидента пытаются выжать максимум, все, что можно", - объяснил эксперт. Что касается отраслей, на которые нацелены хакеры, по мнению Новикова, они сохраняются из года в год, меняется только распределение внутри этого перечня. В топе по количеству инцидентов всегда находятся компании из государственного сектора, промышленные предприятия и компании из медицинской сферы. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240602/khakery-1950003740.html

https://ria.ru/20240602/khakery-1950015620.html

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экономика, технологии, positive technologies, россия