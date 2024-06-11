https://ria.ru/20240611/kamyshin-1952120078.html

На Украине заработал первый совместный проект с Rheinmetall

На Украине заработал первый совместный проект с Rheinmetall - РИА Новости, 11.06.2024

На Украине заработал первый совместный проект с Rheinmetall

Первый совместный проект концерна "Укроборонпром" и немецкой компании Rheinmetall заработал на Украине, заявил украинский министр по вопросам стратегических... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:43

2024-06-11T10:43

2024-06-11T10:46

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первый совместный проект концерна "Укроборонпром" и немецкой компании Rheinmetall заработал на Украине, заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что Rheinmetall объявил о планах строительства четырех предприятий на Украине. "На Украине заработала совместная производственная площадка "Укроборонпрома" и Rheinmetall - цех по ремонту и производству бронетехники. Это первый реализуемый проект в рамках партнерства "Укроборонпрома" и немецкого оборонного гиганта", - написал министр.По словам Камышина, в цеху работают украинские специалисты под наблюдением коллег из ФРГ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904855340.html

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в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, укроборонпром, нато