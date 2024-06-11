На Украине заработал первый совместный проект с Rheinmetall
Камышин: заработал первый совместный проект "Укроборонпрома" и Rheinmetall
© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности УкраиныЦех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall
© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первый совместный проект концерна "Укроборонпром" и немецкой компании Rheinmetall заработал на Украине, заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что Rheinmetall объявил о планах строительства четырех предприятий на Украине.
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"На Украине заработала совместная производственная площадка "Укроборонпрома" и Rheinmetall - цех по ремонту и производству бронетехники. Это первый реализуемый проект в рамках партнерства "Укроборонпрома" и немецкого оборонного гиганта", - написал министр.
По словам Камышина, в цеху работают украинские специалисты под наблюдением коллег из ФРГ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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