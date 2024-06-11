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Почти два триллиона рублей инвестиций планируют привлечь в регионы СКФО - РИА Новости, 11.06.2024
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14:10 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/kakaz-1952174897.html
Почти два триллиона рублей инвестиций планируют привлечь в регионы СКФО
Почти два триллиона рублей инвестиций планируют привлечь в регионы СКФО - РИА Новости, 11.06.2024
Почти два триллиона рублей инвестиций планируют привлечь в регионы СКФО
Общий объем инвестиций в регионы Северного Кавказа к 2030 году должен составить почти два триллиона рублей, сообщил полпред президента РФ в Северо-Кавказском... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:10
2024-06-11T14:10
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северный кавказ
северо-кавказский федеральный округ
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Общий объем инвестиций в регионы Северного Кавказа к 2030 году должен составить почти два триллиона рублей, сообщил полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Во время выступления на пленарной сессии "Пространство будущего: Северо-Кавказский макрорегион" в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ Чайка рассказал, что совместно с регионами СКФО реализуется комплекс мер, направленный на повышение инвестиционной привлекательности территорий и всестороннее раскрытие их богатого потенциала. По его данным, для обеспечения устойчивого развития субъектов округа в 2023 году из федерального бюджета выделено свыше 731 миллиарда рублей. "Реализация только прорывных инвестиционных проектов позволила привлечь в 2021-2023 годах в экономику округа более 362 миллиардов рублей. Всего к 2030 году мы ждем почти два триллиона рублей инвестиций. Наибольшие возможности для роста экономики сформировались в АПК, в сфере туризма и санаторно-курортной отрасли", - сказал Чайка. Хорошие темпы роста набирает промышленность, в том числе обрабатывающее производство, превысившее за четыре месяца текущего года прошлогодний показатель на 19,5%, отметил полпред, добавив, что в энергетике модернизируется инфраструктура, внедряются энергоэффективные технологии, укрепляется платежная дисциплина потребителей. "Для реализации имеющегося потенциала в 2023 году в рамках всех проектов было создано свыше 70 тысяч рабочих мест, что на 27% больше, чем годом ранее", - уточнил Чайка.
https://ria.ru/20240425/kavkaz-1942321220.html
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выставка-форум "россия", россия, северный кавказ, северо-кавказский федеральный округ, юрий чайка
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Северный Кавказ, Северо-Кавказский Федеральный округ, Юрий Чайка
Почти два триллиона рублей инвестиций планируют привлечь в регионы СКФО

Почти 2 трлн руб инвестиций планируется привлечь в регионы СКФО к 2030 году

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСеверный Кавказ
Северный Кавказ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Общий объем инвестиций в регионы Северного Кавказа к 2030 году должен составить почти два триллиона рублей, сообщил полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
Во время выступления на пленарной сессии "Пространство будущего: Северо-Кавказский макрорегион" в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ Чайка рассказал, что совместно с регионами СКФО реализуется комплекс мер, направленный на повышение инвестиционной привлекательности территорий и всестороннее раскрытие их богатого потенциала. По его данным, для обеспечения устойчивого развития субъектов округа в 2023 году из федерального бюджета выделено свыше 731 миллиарда рублей.
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"Реализация только прорывных инвестиционных проектов позволила привлечь в 2021-2023 годах в экономику округа более 362 миллиардов рублей. Всего к 2030 году мы ждем почти два триллиона рублей инвестиций. Наибольшие возможности для роста экономики сформировались в АПК, в сфере туризма и санаторно-курортной отрасли", - сказал Чайка.
Хорошие темпы роста набирает промышленность, в том числе обрабатывающее производство, превысившее за четыре месяца текущего года прошлогодний показатель на 19,5%, отметил полпред, добавив, что в энергетике модернизируется инфраструктура, внедряются энергоэффективные технологии, укрепляется платежная дисциплина потребителей.
"Для реализации имеющегося потенциала в 2023 году в рамках всех проектов было создано свыше 70 тысяч рабочих мест, что на 27% больше, чем годом ранее", - уточнил Чайка.
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Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"РоссияСеверный КавказСеверо-Кавказский Федеральный округЮрий Чайка
 
 
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