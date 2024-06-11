Лавров прокомментировал операцию ЦАХАЛ по освобождению заложников
Лавров: жертвовать сотнями жизней одних людей ради спасения других недопустимо
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Жертвовать жизнями одних невинных людей для спасения других невинных недопустимо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя израильскую операцию по освобождению заложников в лагере беженцев Нусейрат.
В субботу ЦАХАЛ объявил, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был, в частности, освобожден россиянин Андрей Козлов. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс заявил, что операция в лагере Нусейрат по освобождению четырех заложников может быть приравнена к военному преступлению из-за большого числа убитых и раненых мирных жителей.
"Точно так же, как мы отреагировали на теракт седьмого октября и на те методы, которые в ответ стал применять Израиль. Я считаю недопустимым, когда ради спасения невинных людей приносятся в жертву сотни и сотни других людей, которые ни в чем не виноваты", - сказал Лавров.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали около 84,5 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.