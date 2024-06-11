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Лавров прокомментировал операцию ЦАХАЛ по освобождению заложников - РИА Новости, 11.06.2024
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16:35 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/izrail-1952223970.html
Лавров прокомментировал операцию ЦАХАЛ по освобождению заложников
Лавров прокомментировал операцию ЦАХАЛ по освобождению заложников - РИА Новости, 11.06.2024
Лавров прокомментировал операцию ЦАХАЛ по освобождению заложников
Жертвовать жизнями одних невинных людей для спасения других невинных недопустимо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя израильскую операцию по... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:35
2024-06-11T16:35
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Жертвовать жизнями одних невинных людей для спасения других невинных недопустимо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя израильскую операцию по освобождению заложников в лагере беженцев Нусейрат. В субботу ЦАХАЛ объявил, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был, в частности, освобожден россиянин Андрей Козлов. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс заявил, что операция в лагере Нусейрат по освобождению четырех заложников может быть приравнена к военному преступлению из-за большого числа убитых и раненых мирных жителей. На пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС журналистка спросила у главы МИД РФ, как в Москве отнеслись к израильской операции, вызвавшей гибель множества гражданских лиц. "Точно так же, как мы отреагировали на теракт седьмого октября и на те методы, которые в ответ стал применять Израиль. Я считаю недопустимым, когда ради спасения невинных людей приносятся в жертву сотни и сотни других людей, которые ни в чем не виноваты", - сказал Лавров. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали около 84,5 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
https://ria.ru/20240611/gaza-1952158085.html
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в мире, израиль, россия, москва, сергей лавров, хамас, оон, брикс, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, Сергей Лавров, ХАМАС, ООН, БРИКС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров прокомментировал операцию ЦАХАЛ по освобождению заложников

Лавров: жертвовать сотнями жизней одних людей ради спасения других недопустимо

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Жертвовать жизнями одних невинных людей для спасения других невинных недопустимо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя израильскую операцию по освобождению заложников в лагере беженцев Нусейрат.
В субботу ЦАХАЛ объявил, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был, в частности, освобожден россиянин Андрей Козлов. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс заявил, что операция в лагере Нусейрат по освобождению четырех заложников может быть приравнена к военному преступлению из-за большого числа убитых и раненых мирных жителей.
Бойцы спецподразделений вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
В ООН прокомментировали рейд Израиля по освобождению заложников в Газе
Вчера, 13:03
На пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС журналистка спросила у главы МИД РФ, как в Москве отнеслись к израильской операции, вызвавшей гибель множества гражданских лиц.
"Точно так же, как мы отреагировали на теракт седьмого октября и на те методы, которые в ответ стал применять Израиль. Я считаю недопустимым, когда ради спасения невинных людей приносятся в жертву сотни и сотни других людей, которые ни в чем не виноваты", - сказал Лавров.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали около 84,5 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
ХАМАС заявило, что ЦАХАЛ убил трех пленных при освобождении заложников
9 июня, 18:12
 
В миреИзраильРоссияМоскваСергей ЛавровХАМАСООНБРИКСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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