https://ria.ru/20240611/italiya-1952101362.html

Эксперт прокомментировал низкую явку на выборах в Европарламент в Италии

Эксперт прокомментировал низкую явку на выборах в Европарламент в Италии - РИА Новости, 11.06.2024

Эксперт прокомментировал низкую явку на выборах в Европарламент в Италии

Низкая явка на выборах в Европарламент в Италии показывает отсутствие доверия к институтам власти, Франция и Германии идут по пути Рима, поддерживая... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:35

2024-06-11T08:35

2024-06-11T08:35

в мире

италия

франция

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марио драги

джорджа мелони

европарламент

братья италии

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РИМ, 11 июн — РИА Новости. Низкая явка на выборах в Европарламент в Италии показывает отсутствие доверия к институтам власти, Франция и Германии идут по пути Рима, поддерживая антисистемные силы, но Италию в этом случае ждало разочарование, заявил РИА Новости профессор философии права и политической истории Университета Салерно Джеминелло Претеросси (Geminello Preterossi). "Тридцать лет внешнего управления в Италии, с евро и последствиями его введения, социальными затратами, нас разрушили. Идея о том, чтобы передать себя руководству извне, провалилась с политической, экономической и социальной точек зрения. И люди не идут голосовать. Воздержание от голосования - это важный результат. В Италии проголосовало меньше половины, такого никогда не происходило. Общий тренд на отсутствие явки означает недостаток доверия к политике Европейского союза. И, думаю, он продолжится", - сказал эксперт. Явка избирателей составила 49,7%, также сообщило МВД. В 2019 году в выборах в ЕП приняли участие 54,50% имеющих право голоса. В 2009 году явка на выборах в ЕП в Италии была на уровне 65%. "Италия в прошлом на выборы шла. Наша страна верит в демократию, но сейчас мы увидели явку меньше половины. Это поразительный признак настоящего демократического отделения. Итальянский народ отходит от европейских институтов и, боюсь, внутренних тоже", - сказал итальянский профессор. По его словам, итальянцы получили сигнал о том, что "важные вопросы уже решены", даже если они пойдут на выборы, так как премьер Джорджа Мелони воплощает программу прежнего главы правительства Марио Драги. Партия Мелони "Братья Италии" получает 28,8% голосов на выборах в Европейский парламент. Союзники "Братьев" по правящей правоцентристской коалиции, партии "Вперед, Италия" и "Лига", заручаются поддержкой 9,6% и 9% избирателей соответственно. Комментируя эти результаты с учетом явки, Претеросси подчеркнул, что избирательная масса становится всё меньше, а в абсолютных величинах правящая правоцентристская коалиции голоса потеряла. "Италия уже пережила то, что сейчас проявляется во Франции и Германии. На выборах 2018 года образовалось большинство популистов, сил "анти", и та легислатура закончилась правительством Марио Драги, что было анекдотом по сравнению с тем, как проголосовали итальянцы. Они проголосовали за антисистемные силы, а получили навязанное правительство из истеблишмента. Во Франции и в Германии основной электорат голосует за альтернативные партии, потому что он еще не был разочарованным. Марин Ле Пен никогда не была у власти, и в нее может поверить народ. Но я не знаю, что будет, если они выиграют выборы и попадут в правительство. Мы сделали попытку изменить порядок вещей, всё пошло плохо. Сейчас люди потеряли доверие и не голосуют", - заявил Претеросси.

https://ria.ru/20240610/peskov-1951920331.html

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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