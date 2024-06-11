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Эксперт прокомментировал низкую явку на выборах в Европарламент в Италии - РИА Новости, 11.06.2024
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08:35 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/italiya-1952101362.html
Эксперт прокомментировал низкую явку на выборах в Европарламент в Италии
Эксперт прокомментировал низкую явку на выборах в Европарламент в Италии - РИА Новости, 11.06.2024
Эксперт прокомментировал низкую явку на выборах в Европарламент в Италии
Низкая явка на выборах в Европарламент в Италии показывает отсутствие доверия к институтам власти, Франция и Германии идут по пути Рима, поддерживая... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:35
2024-06-11T08:35
в мире
италия
франция
германия
марио драги
джорджа мелони
европарламент
братья италии
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РИМ, 11 июн — РИА Новости. Низкая явка на выборах в Европарламент в Италии показывает отсутствие доверия к институтам власти, Франция и Германии идут по пути Рима, поддерживая антисистемные силы, но Италию в этом случае ждало разочарование, заявил РИА Новости профессор философии права и политической истории Университета Салерно Джеминелло Претеросси (Geminello Preterossi). "Тридцать лет внешнего управления в Италии, с евро и последствиями его введения, социальными затратами, нас разрушили. Идея о том, чтобы передать себя руководству извне, провалилась с политической, экономической и социальной точек зрения. И люди не идут голосовать. Воздержание от голосования - это важный результат. В Италии проголосовало меньше половины, такого никогда не происходило. Общий тренд на отсутствие явки означает недостаток доверия к политике Европейского союза. И, думаю, он продолжится", - сказал эксперт. Явка избирателей составила 49,7%, также сообщило МВД. В 2019 году в выборах в ЕП приняли участие 54,50% имеющих право голоса. В 2009 году явка на выборах в ЕП в Италии была на уровне 65%. "Италия в прошлом на выборы шла. Наша страна верит в демократию, но сейчас мы увидели явку меньше половины. Это поразительный признак настоящего демократического отделения. Итальянский народ отходит от европейских институтов и, боюсь, внутренних тоже", - сказал итальянский профессор. По его словам, итальянцы получили сигнал о том, что "важные вопросы уже решены", даже если они пойдут на выборы, так как премьер Джорджа Мелони воплощает программу прежнего главы правительства Марио Драги. Партия Мелони "Братья Италии" получает 28,8% голосов на выборах в Европейский парламент. Союзники "Братьев" по правящей правоцентристской коалиции, партии "Вперед, Италия" и "Лига", заручаются поддержкой 9,6% и 9% избирателей соответственно. Комментируя эти результаты с учетом явки, Претеросси подчеркнул, что избирательная масса становится всё меньше, а в абсолютных величинах правящая правоцентристская коалиции голоса потеряла. "Италия уже пережила то, что сейчас проявляется во Франции и Германии. На выборах 2018 года образовалось большинство популистов, сил "анти", и та легислатура закончилась правительством Марио Драги, что было анекдотом по сравнению с тем, как проголосовали итальянцы. Они проголосовали за антисистемные силы, а получили навязанное правительство из истеблишмента. Во Франции и в Германии основной электорат голосует за альтернативные партии, потому что он еще не был разочарованным. Марин Ле Пен никогда не была у власти, и в нее может поверить народ. Но я не знаю, что будет, если они выиграют выборы и попадут в правительство. Мы сделали попытку изменить порядок вещей, всё пошло плохо. Сейчас люди потеряли доверие и не голосуют", - заявил Претеросси.
https://ria.ru/20240610/peskov-1951920331.html
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
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в мире, италия, франция, германия, марио драги, джорджа мелони, европарламент, братья италии, вперед, италия, выборы в европарламент — 2024
В мире, Италия, Франция, Германия, Марио Драги, Джорджа Мелони, Европарламент, Братья Италии, Вперед, Италия, Выборы в Европарламент — 2024
Эксперт прокомментировал низкую явку на выборах в Европарламент в Италии

Претеросси: низкая явка на выборах в ЕП показывает отсутствие доверия к власти

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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РИМ, 11 июн — РИА Новости. Низкая явка на выборах в Европарламент в Италии показывает отсутствие доверия к институтам власти, Франция и Германии идут по пути Рима, поддерживая антисистемные силы, но Италию в этом случае ждало разочарование, заявил РИА Новости профессор философии права и политической истории Университета Салерно Джеминелло Претеросси (Geminello Preterossi).
"Тридцать лет внешнего управления в Италии, с евро и последствиями его введения, социальными затратами, нас разрушили. Идея о том, чтобы передать себя руководству извне, провалилась с политической, экономической и социальной точек зрения. И люди не идут голосовать. Воздержание от голосования - это важный результат. В Италии проголосовало меньше половины, такого никогда не происходило. Общий тренд на отсутствие явки означает недостаток доверия к политике Европейского союза. И, думаю, он продолжится", - сказал эксперт.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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10 июня, 12:33
Явка избирателей составила 49,7%, также сообщило МВД. В 2019 году в выборах в ЕП приняли участие 54,50% имеющих право голоса. В 2009 году явка на выборах в ЕП в Италии была на уровне 65%.
"Италия в прошлом на выборы шла. Наша страна верит в демократию, но сейчас мы увидели явку меньше половины. Это поразительный признак настоящего демократического отделения. Итальянский народ отходит от европейских институтов и, боюсь, внутренних тоже", - сказал итальянский профессор.
По его словам, итальянцы получили сигнал о том, что "важные вопросы уже решены", даже если они пойдут на выборы, так как премьер Джорджа Мелони воплощает программу прежнего главы правительства Марио Драги.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Евросоюз получил отсрочку
Вчера, 08:00
Партия Мелони "Братья Италии" получает 28,8% голосов на выборах в Европейский парламент. Союзники "Братьев" по правящей правоцентристской коалиции, партии "Вперед, Италия" и "Лига", заручаются поддержкой 9,6% и 9% избирателей соответственно.
Комментируя эти результаты с учетом явки, Претеросси подчеркнул, что избирательная масса становится всё меньше, а в абсолютных величинах правящая правоцентристская коалиции голоса потеряла.
"Италия уже пережила то, что сейчас проявляется во Франции и Германии. На выборах 2018 года образовалось большинство популистов, сил "анти", и та легислатура закончилась правительством Марио Драги, что было анекдотом по сравнению с тем, как проголосовали итальянцы. Они проголосовали за антисистемные силы, а получили навязанное правительство из истеблишмента. Во Франции и в Германии основной электорат голосует за альтернативные партии, потому что он еще не был разочарованным. Марин Ле Пен никогда не была у власти, и в нее может поверить народ. Но я не знаю, что будет, если они выиграют выборы и попадут в правительство. Мы сделали попытку изменить порядок вещей, всё пошло плохо. Сейчас люди потеряли доверие и не голосуют", - заявил Претеросси.
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В миреИталияФранцияГерманияМарио ДрагиДжорджа МелониЕвропарламентБратья ИталииВперед, ИталияВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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