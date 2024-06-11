https://ria.ru/20240611/iran-1952179400.html

Посол Ирана рассказал о работе над новым договором с Россией

Посол Ирана рассказал о работе над новым договором с Россией - РИА Новости, 11.06.2024

Посол Ирана рассказал о работе над новым договором с Россией

Москва и Тегеран продолжают работу над всеобъемлющим договором о российско-иранском сотрудничестве, который придет на смену старому, этот вопрос поднимался на... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:28

2024-06-11T14:28

2024-06-11T14:28

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россия

москва

казем джалали

замир кабулов

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва и Тегеран продолжают работу над всеобъемлющим договором о российско-иранском сотрудничестве, который придет на смену старому, этот вопрос поднимался на встрече руководителей МИД двух стран, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что процесс работы над договором о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном приостановлен из-за проблем у иранских партнеров, но работа будет завершена. Работа над Всеобъемлющим договором между Россией и Ираном продолжается, но есть смещение графика вправо из-за выборов президента в Тегеране, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Днем ранее (10 июня - ред.) в ходе встречи (министра иностранных дел РФ Сергея - ред.) Лаврова и (и. о. министра иностранных дел Ирана - ред.) Али Багери Кяни вопрос о том, чтобы как можно скорее завершить работу над текстом (договора - ред.), поднимался", - прокомментировал посол агентству IRNA слова Кабулова, подчеркнув, что идет экспертная дискуссия по документу, стороны обмениваются проектами текста. Россия и Иран уже несколько лет работают над договором. На данный момент между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. Договор заключался сроком на десять лет, продлевается автоматически каждые пять лет, если одна из сторон договора не уведомит другую в письменной форме не менее чем за один год до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие. Стороны в настоящий момент ведут проработку нового договора о взаимоотношениях. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Новые президентские выборы пройдут в стране 28 июня.

https://ria.ru/20240605/putin-1950813789.html

https://ria.ru/20231207/diplomatiya-1914146049.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, россия, москва, казем джалали, замир кабулов, дмитрий песков