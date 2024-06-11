https://ria.ru/20240611/instruktor-1952274165.html

Нидерланды не планируют отправлять военных инструкторов на Украину

Нидерланды не планируют отправлять военных инструкторов на Украину - РИА Новости, 11.06.2024

Нидерланды не планируют отправлять военных инструкторов на Украину

Нидерланды не планируют отправлять военных инструкторов на Украину, заявил премьер-министр Марк Рютте на полях конференции Ukraine Recovery Conference 2024 в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T20:12

2024-06-11T20:12

2024-06-11T20:20

в мире

нидерланды

украина

специальная военная операция на украине

эммануэль макрон

марк рютте

дмитрий песков

берлин (город)

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ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Нидерланды не планируют отправлять военных инструкторов на Украину, заявил премьер-министр Марк Рютте на полях конференции Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине."Всегда нужно мыслить творчески, и я ценю это у французов, но Нидерланды не собираются этого делать", - сказал Рютте телеканалу NOS в ответ на вопрос о том, намерены ли Нидерланды отправлять на Украину военных инструкторов, как это планирует президент Франции Эммануэль Макрон.Ранее Макрон объявил, что намерен в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину.

https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html

нидерланды

украина

берлин (город)

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в мире, нидерланды, украина, эммануэль макрон, марк рютте, дмитрий песков, берлин (город)