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Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией - РИА Новости, 11.06.2024
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией
Рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией в России связан с её завозом из-за рубежа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:04
2024-06-11T16:04
2024-06-11T16:04
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией в России связан с её завозом из-за рубежа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Рост заболеваемости ЭВИ в значительной степени связан с завозами инфекции из-за рубежа и дальнейшим распространением внутри страны",- говорится в сообщении. Ежегодно Роспотребнадзором принимаются меры по снижению заболеваемости и предупреждению формирования групповых очагов этого заболевания в детских образовательных и оздоровительных организациях, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией
Роспотребнадзор связал рост заболеваемости инфекцией завозом из-за рубежа