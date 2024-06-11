https://ria.ru/20240611/infektsiya-1952212207.html

Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией

Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией - РИА Новости, 11.06.2024

Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией

Рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией в России связан с её завозом из-за рубежа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:04

2024-06-11T16:04

2024-06-11T16:04

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией в России связан с её завозом из-за рубежа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Рост заболеваемости ЭВИ в значительной степени связан с завозами инфекции из-за рубежа и дальнейшим распространением внутри страны",- говорится в сообщении. Ежегодно Роспотребнадзором принимаются меры по снижению заболеваемости и предупреждению формирования групповых очагов этого заболевания в детских образовательных и оздоровительных организациях, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html

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2024

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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия