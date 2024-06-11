https://ria.ru/20240611/infektsiya-1952203766.html

Роспотребнадзор назвал причину вспышки кишечной инфекции в Буйнакске

Роспотребнадзор назвал причину вспышки кишечной инфекции в Буйнакске - РИА Новости, 11.06.2024

Роспотребнадзор назвал причину вспышки кишечной инфекции в Буйнакске

Результаты анализов отобранных в дагестанском Буйнакске проб воды подтвердили первичные предположения специалистов о том, что вспышка кишечной инфекции в городе РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:42

2024-06-11T15:42

2024-06-11T15:47

происшествия

здоровье - общество

буйнакск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое отравление в буйнакске

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МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Результаты анализов отобранных в дагестанском Буйнакске проб воды подтвердили первичные предположения специалистов о том, что вспышка кишечной инфекции в городе произошла из-за воды, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. По данным минздрава Дагестана, на вечер понедельника в Буйнакске с кишечной инфекцией госпитализированы 84 человека, также многие горожане лечатся амбулаторно. "Результаты лабораторных исследований отобранных проб воды во время вспышки кишечной инфекции в Буйнакске подтвердили первичные предположения специалистов Роспотребнадзора – вспышка произошла из-за воды, в ней обнаружены возбудители кишечных инфекций", – говорится в сообщении. В шести случаях у заболевших обнаружен микс кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Лабораторные исследования проб продолжаются. Отмечается, что в исследовании результатов анализов помогает Российский референс-центр по мониторингу возбудителей кишечных инфекций при Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора. В связи с отравлением жителей Буйнакска возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, в предприятии прошли обыски. По данным следствия, с признаками отравления горожане стали обращаться в медучреждения с 7 июня. Установлено, что люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.

https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html

https://ria.ru/20240611/buynaksk-1952078963.html

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происшествия, здоровье - общество, буйнакск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление в буйнакске