https://ria.ru/20240611/groza-1952554757.html
Власти города призвали москвичей быть внимательными из-за грозы и ветра
Власти города призвали москвичей быть внимательными из-за грозы и ветра - РИА Новости, 13.06.2024
Власти города призвали москвичей быть внимательными из-за грозы и ветра
Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы во вторник и среду. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-11T22:30
2024-06-11T22:30
2024-06-13T13:17
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы во вторник и среду. Ранее во вторник департамент транспорта столицы посоветовал жителям и гостям Москвы в среду для поездок использовать метро из-за прогнозируемого дождя, грозы и ветра. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 23.00 и до конца суток 12 июня в столице ожидается сильный дождь, возможны гроза, град, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. В свою очередь, на фоне непогоды столичный департамент транспорт сообщил, что из-за наклонившегося на контактную сеть дерева на улице Халтуринская в Москве задерживаются трамваи №13 и №36. "На Халтуринской улице, в районе остановки "Черкизово", из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть, задерживаются трамваи № 13 и №36", - говорится в Telegram-канале сообщении ведомства. Отмечается, что маршруты движения временно изменены.
https://ria.ru/20240604/groza-1950378128.html
https://ria.ru/20240602/moskva-1950006062.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, экология в россии, погода, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, департамент транспорта г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Экология в России, Погода, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Департамент транспорта г. Москвы
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы во вторник и среду.
Ранее во вторник департамент транспорта столицы посоветовал жителям и гостям Москвы в среду для поездок использовать метро из-за прогнозируемого дождя, грозы и ветра.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 23.00 и до конца суток 12 июня в столице ожидается сильный дождь, возможны гроза, град, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении
, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В свою очередь, на фоне непогоды столичный департамент транспорт сообщил, что из-за наклонившегося на контактную сеть дерева на улице Халтуринская в Москве задерживаются трамваи №13 и №36.
"На Халтуринской улице, в районе остановки "Черкизово", из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть, задерживаются трамваи № 13 и №36", - говорится в Telegram-канале сообщении ведомства.
Отмечается, что маршруты движения временно изменены.