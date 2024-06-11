https://ria.ru/20240611/groza-1952554757.html

Власти города призвали москвичей быть внимательными из-за грозы и ветра

Власти города призвали москвичей быть внимательными из-за грозы и ветра - РИА Новости, 13.06.2024

Власти города призвали москвичей быть внимательными из-за грозы и ветра

Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы во вторник и среду. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-11T22:30

2024-06-11T22:30

2024-06-13T13:17

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москва

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комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы во вторник и среду. Ранее во вторник департамент транспорта столицы посоветовал жителям и гостям Москвы в среду для поездок использовать метро из-за прогнозируемого дождя, грозы и ветра. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 23.00 и до конца суток 12 июня в столице ожидается сильный дождь, возможны гроза, град, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. В свою очередь, на фоне непогоды столичный департамент транспорт сообщил, что из-за наклонившегося на контактную сеть дерева на улице Халтуринская в Москве задерживаются трамваи №13 и №36. "На Халтуринской улице, в районе остановки "Черкизово", из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть, задерживаются трамваи № 13 и №36", - говорится в Telegram-канале сообщении ведомства. Отмечается, что маршруты движения временно изменены.

https://ria.ru/20240604/groza-1950378128.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, экология в россии, погода, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, департамент транспорта г. москвы