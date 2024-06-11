https://ria.ru/20240611/grazhdanstvo-1952189332.html
Жительницу Владивостока будут судить за сокрытие двойного гражданства
Жительницу Владивостока будут судить за сокрытие двойного гражданства - РИА Новости, 11.06.2024
Жительницу Владивостока будут судить за сокрытие двойного гражданства
Жительницу Владивостока, которая в 2020 году стала подданной Королевства Великобритании и Северной Ирландии, будут судить за сокрытие двойного гражданства,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:56
2024-06-11T14:56
2024-06-11T14:56
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн - РИА Новости. Жительницу Владивостока, которая в 2020 году стала подданной Королевства Великобритании и Северной Ирландии, будут судить за сокрытие двойного гражданства, сообщила прокуратура Приморья в своём Тelegram-канале. По данным надзорного ведомства, в феврале 2020 года фигурантка находилась в Британии, где получила гражданство этой страны. Вернувшись в Россию, девушка это скрыла. В отношении жительницы Владивостока 1999 года рождения возбудили уголовное дело за то, что она не уведомила миграционную службу о наличии гражданства иностранного государства (ст. 330.2 УК РФ). "Уголовное дело подлежит направлению мировому судье Фрунзенского судебного района для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Преступление выявлено по результатам оперативной работы УФСБ России по Приморскому краю, информирует надзорное ведомство. Фигурантке грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 1 года либо обязательные работы на срок до 400 часов.
https://ria.ru/20231215/mvd-1915977896.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, владивосток, великобритания
Происшествия, Россия, Владивосток, Великобритания
Жительницу Владивостока будут судить за сокрытие двойного гражданства
Жительницу Владивостока будут судить за сокрытие гражданства Великобритании
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн - РИА Новости.
Жительницу Владивостока, которая в 2020 году стала подданной Королевства Великобритании и Северной Ирландии, будут судить за сокрытие двойного гражданства, сообщила прокуратура Приморья в своём Тelegram-канале
.
По данным надзорного ведомства, в феврале 2020 года фигурантка находилась в Британии, где получила гражданство этой страны. Вернувшись в Россию, девушка это скрыла. В отношении жительницы Владивостока 1999 года рождения возбудили уголовное дело за то, что она не уведомила миграционную службу о наличии гражданства иностранного государства (ст. 330.2 УК РФ).
"Уголовное дело подлежит направлению мировому судье Фрунзенского судебного района для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Преступление выявлено по результатам оперативной работы УФСБ России по Приморскому краю, информирует надзорное ведомство.
Фигурантке грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 1 года либо обязательные работы на срок до 400 часов.