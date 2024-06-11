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Полиция Венгрии заявила, что расследует пересечение границы украинцами - РИА Новости, 11.06.2024
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17:52 11.06.2024 (обновлено: 17:59 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/granitsa-1952244752.html
Полиция Венгрии заявила, что расследует пересечение границы украинцами
Полиция Венгрии заявила, что расследует пересечение границы украинцами - РИА Новости, 11.06.2024
Полиция Венгрии заявила, что расследует пересечение границы украинцами
Полиция Венгрии сообщила РИА Новости, что расследует пересечение границы гражданами Украины на грузовике с военными номерами в установленном порядке, вопрос об... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:52
2024-06-11T17:59
венгрия
украина
в мире
андрей демченко
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БУДАПЕШТ, 11 июн - РИА Новости. Полиция Венгрии сообщила РИА Новости, что расследует пересечение границы гражданами Украины на грузовике с военными номерами в установленном порядке, вопрос об их экстрадиции будет решаться в зависимости от того, предоставят ли венгерские власти им статус беженцев.Ранее представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что грузовик с военными номерами на западе Украины незаконно пересек государственную границу с Венгрией, на территории страны были задержаны 32 украинских гражданина. По его словам, венгерская сторона не передала задержанных Украине."Управление полиции округа Сабольч-Сатмар-Берег расследует обстоятельства указанного дела в официальном порядке", - сообщили в пресс-службе управления.В ведомстве отметили, что иностранцы, прибывающие в Венгрию с целью получения убежища и международной защиты, получают ее на основе действующего венгерского и международного законодательства."В ходе процедуры предоставления убежища власти принимают решение о статусе беженца или статусе временной защиты для просителей убежища, а также в ходе процедуры проверяет, имеют ли заявители право на защиту от возвращения и экстрадиции", - добавили в управлении.Ранее венгерский вице-премьер Жолт Шемьен заявил, что Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть.
https://ria.ru/20240508/zaderzhanie-1944674315.html
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венгрия, украина, в мире, андрей демченко
Венгрия, Украина, В мире, Андрей Демченко
Полиция Венгрии заявила, что расследует пересечение границы украинцами

Полиция Венгрии: идет проверка пересечения границы украинцами на военном авто

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовВенгерские военные и полицейские патрулируют границу
Венгерские военные и полицейские патрулируют границу - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Венгерские военные и полицейские патрулируют границу. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 июн - РИА Новости. Полиция Венгрии сообщила РИА Новости, что расследует пересечение границы гражданами Украины на грузовике с военными номерами в установленном порядке, вопрос об их экстрадиции будет решаться в зависимости от того, предоставят ли венгерские власти им статус беженцев.
Ранее представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что грузовик с военными номерами на западе Украины незаконно пересек государственную границу с Венгрией, на территории страны были задержаны 32 украинских гражданина. По его словам, венгерская сторона не передала задержанных Украине.
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"Управление полиции округа Сабольч-Сатмар-Берег расследует обстоятельства указанного дела в официальном порядке", - сообщили в пресс-службе управления.
В ведомстве отметили, что иностранцы, прибывающие в Венгрию с целью получения убежища и международной защиты, получают ее на основе действующего венгерского и международного законодательства.
"В ходе процедуры предоставления убежища власти принимают решение о статусе беженца или статусе временной защиты для просителей убежища, а также в ходе процедуры проверяет, имеют ли заявители право на защиту от возвращения и экстрадиции", - добавили в управлении.
Ранее венгерский вице-премьер Жолт Шемьен заявил, что Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть.
Граждане Украины, задержанные при незаконном пересечении молдавской границы. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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