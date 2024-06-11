https://ria.ru/20240611/gospremiya-1952287175.html
Путин присудил госпремию главе "Комитета семей воинов Отечества"
Путин присудил госпремию главе "Комитета семей воинов Отечества" - РИА Новости, 11.06.2024
Путин присудил госпремию главе "Комитета семей воинов Отечества"
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности главе... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T21:32
2024-06-11T21:32
2024-06-11T21:32
россия
владимир путин
детские деревни - sos
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности главе "Комитета семей воинов Отечества" Юлии Белеховой, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Присудить государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2023 года и присвоить почетное звание лауреата государственной премии РФ ... Белеховой Юлии Александровне, руководителю автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества", - говорится в указе. Кроме того, госпремию за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности присудили Николаю Слабжанину, исполнительному директору межрегиональной благотворительной общественной организации Российский комитет "Детские деревни - SOS".
https://ria.ru/20240611/premiya-1952286087.html
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россия, владимир путин, детские деревни - sos, общество
Россия, Владимир Путин, Детские деревни - SOS, Общество
Путин присудил госпремию главе "Комитета семей воинов Отечества"
Путин присудил госпремию главе "Комитета семей воинов Отечества" Белеховой