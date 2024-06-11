https://ria.ru/20240611/gospremiya-1952285498.html

Директор "Царского села" получила госпремию в области искусства

Директор "Царского села" получила госпремию в области искусства - РИА Новости, 11.06.2024

Директор "Царского села" получила госпремию в области искусства

Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена директору музея-заповедника "Царское село" Ольге Таратыновой,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T21:17

2024-06-11T21:17

2024-06-11T21:26

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общество

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена директору музея-заповедника "Царское село" Ольге Таратыновой, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов."Присудить Государственные премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2023 года и присвоить почетное звание лауреата… Таратыновой Ольге Владиславовне, директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское Село", - за вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля", - говорится в тексте документа.Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

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общество, рсфср, россия