Директор "Царского села" получила госпремию в области искусства
Директор "Царского села" Таратынова получила госпремию по литературе и искусству
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку, приуроченную к 225-летию Александра Пушкина в Государственном музее-заповеднике "Царское Село"
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку, приуроченную к 225-летию Александра Пушкина в Государственном музее-заповеднике "Царское Село". Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Госпремия России за выдающиеся достижения в области искусства за 2023 год присуждена директору музея-заповедника "Царское село" Ольге Таратыновой, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Присудить Государственные премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2023 года и присвоить почетное звание лауреата… Таратыновой Ольге Владиславовне, директору федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское Село", - за вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля", - говорится в тексте документа.
Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.