https://ria.ru/20240611/gorlovka-1952099508.html
В Горловке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.06.2024
В Горловке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница погибла в результате обстрела жилого массива в Горловке, снаряд попал в многоквартирный дом, сообщил во вторник мэр этого города Иван... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:16
2024-06-11T08:16
2024-06-11T08:16
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 11 июн – РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела жилого массива в Горловке, снаряд попал в многоквартирный дом, сообщил во вторник мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие обстрела жилмассива "Строитель" со стороны украинских нацистов погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Он отметил, что украинский снаряд прямо попал в многоквартирный дом в жилом массиве, украинские силы целенаправленно наносили удары по жилому сектору. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ во вторник в 01.20 сбросили боеприпас с беспилотника в Никитовском районе Горловки, а также обстреляли этот район из "натовской" артиллерии утром, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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В Горловке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница