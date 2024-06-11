https://ria.ru/20240611/gorlovka-1952099508.html

В Горловке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ

В Горловке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.06.2024

В Горловке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ

Мирная жительница погибла в результате обстрела жилого массива в Горловке, снаряд попал в многоквартирный дом, сообщил во вторник мэр этого города Иван... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:16

2024-06-11T08:16

2024-06-11T08:16

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 июн – РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела жилого массива в Горловке, снаряд попал в многоквартирный дом, сообщил во вторник мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие обстрела жилмассива "Строитель" со стороны украинских нацистов погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Он отметил, что украинский снаряд прямо попал в многоквартирный дом в жилом массиве, украинские силы целенаправленно наносили удары по жилому сектору. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ во вторник в 01.20 сбросили боеприпас с беспилотника в Никитовском районе Горловки, а также обстреляли этот район из "натовской" артиллерии утром, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия