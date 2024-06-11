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СМИ: ответ ХАМАС по перемирию включает вывод ЦАХАЛ из всего сектора Газа
СМИ: ответ ХАМАС по перемирию включает вывод ЦАХАЛ из всего сектора Газа - РИА Новости, 11.06.2024
СМИ: ответ ХАМАС по перемирию включает вывод ЦАХАЛ из всего сектора Газа
Поправки палестинского движения ХАМАС к выдвинутой США инициативе о перемирии, которую поддержал Израиль, включают пункт о выводе израильских войск со всей... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T22:17
2024-06-11T22:17
2024-06-11T22:17
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ДОХА, 11 июн - РИА Новости. Поправки палестинского движения ХАМАС к выдвинутой США инициативе о перемирии, которую поддержал Израиль, включают пункт о выводе израильских войск со всей территории сектора Газа, в том числе район Рафах на юге анклава и приграничную с Египтом зону, сообщили источники катарскому телеканалу "Аль-Джазира". Согласно его информации, во вторник вечером руководство политбюро ХАМАС в Катаре представило ответ на предложение Израиля о прекращении огня премьер-министру, министру иностранных дел Катара. "Полученный ответ включал поправки к предложению Израиля по прекращению огня. Поправки включали вывод войск с территории всего сектора Газа, включая контрольно-пропускной пункт Рафах и Филадельфийский коридор (границу между сектором Газа и Египтом - ред.)", - отметили источники. Ранее МИД Египта заявил, что посредники получили ответ от ХАМАС на инициативу о прекращении огня, предложенную президентом США Джо Байденом, которую будут изучать и проинформируют заинтересованные стороны после этого о дальнейших шагах.
https://ria.ru/20240611/konflikt-1915630213.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, джо байден, израиль, египет, сша, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Джо Байден, Израиль, Египет, США, В мире
СМИ: ответ ХАМАС по перемирию включает вывод ЦАХАЛ из всего сектора Газа
"Аль-Джазира": ответ ХАМАС по перемирию включает вывод ЦАХАЛ из всей Газы