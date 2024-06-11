https://ria.ru/20240611/gaza-1952212819.html

Король Иордании назвал ситуацию в Газе испытанием на человечность

Король Иордании назвал ситуацию в Газе испытанием на человечность - РИА Новости, 11.06.2024

Король Иордании назвал ситуацию в Газе испытанием на человечность

Ситуация в секторе Газа - это проверка на человечность и искренность, международные ресурсы крайне необходимы для помощи населению анклава, заявил король... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:05

2024-06-11T16:05

2024-06-11T16:05

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КАИР, 11 июн - РИА Новости. Ситуация в секторе Газа - это проверка на человечность и искренность, международные ресурсы крайне необходимы для помощи населению анклава, заявил король Иордании Абдалла II. Во вторник в Иордании проходит международная конференция "Призыв к действиям: срочное гуманитарное реагирование для Газы". "Мы не можем отказаться от Газы. Это должно быть приоритетом для всех. История рассудит нас за наши действия. Это тест на нашу человечность и искренность", - сказал иорданский монарх в ходе открытия конференции. Абдалла II подчеркнул, что международные ресурсы крайне необходимы для помощи населению сектора Газа. "Мы должны быть готовы развернуть достаточное количество грузовиков для доставки помощи на ежедневной основе. Сотни грузовиков нужны в Газе", - отметил король Иордании. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали около 84,5 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231112/gumpomosch-1908923610.html

https://ria.ru/20231106/gaza-1907658403.html

https://ria.ru/20231012/pomosch-1902337804.html

израиль

иордания

рафах (провинция)

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в мире, израиль, иордания, рафах (провинция), абдалла ii, хамас, оон