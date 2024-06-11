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Лавров призвал немедленно прекратить операцию Израиля в Газе - РИА Новости, 11.06.2024
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14:33 11.06.2024 (обновлено: 15:19 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/gaza-1952181593.html
Лавров призвал немедленно прекратить операцию Израиля в Газе
Лавров призвал немедленно прекратить операцию Израиля в Газе - РИА Новости, 11.06.2024
Лавров призвал немедленно прекратить операцию Израиля в Газе
Израильская операция в секторе Газа должна быть немедленно прекращена, после решения гуманитарных проблем и прекращения огня нужно приступить к созданию... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:33
2024-06-11T15:19
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
россия
сергей лавров
палестина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Израильская операция в секторе Газа должна быть немедленно прекращена, после решения гуманитарных проблем и прекращения огня нужно приступить к созданию палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы исходим из того, что эта операция должна быть немедленно прекращена, должно быть обеспечено прекращение огня, срочное решение тяжелейших гуманитарных проблем", - сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС.Он добавил, что после прекращения огня необходимо приступить к созданию государства Палестина, что требует соответствующее решение ООН.Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.
https://ria.ru/20240610/gaza-1952074651.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, сергей лавров, палестина
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, Сергей Лавров, Палестина
Лавров призвал немедленно прекратить операцию Израиля в Газе

Лавров: операция Израиля в Газе должна быть немедленно прекращена

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Израильская операция в секторе Газа должна быть немедленно прекращена, после решения гуманитарных проблем и прекращения огня нужно приступить к созданию палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы исходим из того, что эта операция должна быть немедленно прекращена, должно быть обеспечено прекращение огня, срочное решение тяжелейших гуманитарных проблем", - сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС.
Он добавил, что после прекращения огня необходимо приступить к созданию государства Палестина, что требует соответствующее решение ООН.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреРоссияСергей ЛавровПалестина
 
 
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