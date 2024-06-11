https://ria.ru/20240611/gaza-1952181593.html

Лавров призвал немедленно прекратить операцию Израиля в Газе

Лавров призвал немедленно прекратить операцию Израиля в Газе - РИА Новости, 11.06.2024

Лавров призвал немедленно прекратить операцию Израиля в Газе

Израильская операция в секторе Газа должна быть немедленно прекращена, после решения гуманитарных проблем и прекращения огня нужно приступить к созданию... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:33

2024-06-11T14:33

2024-06-11T15:19

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

россия

сергей лавров

палестина

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Израильская операция в секторе Газа должна быть немедленно прекращена, после решения гуманитарных проблем и прекращения огня нужно приступить к созданию палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы исходим из того, что эта операция должна быть немедленно прекращена, должно быть обеспечено прекращение огня, срочное решение тяжелейших гуманитарных проблем", - сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС.Он добавил, что после прекращения огня необходимо приступить к созданию государства Палестина, что требует соответствующее решение ООН.Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.

https://ria.ru/20240610/gaza-1952074651.html

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Кирилл Волков

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, сергей лавров, палестина