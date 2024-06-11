https://ria.ru/20240611/gaza-1952158085.html

В ООН прокомментировали рейд Израиля по освобождению заложников в Газе

В ООН прокомментировали рейд Израиля по освобождению заложников в Газе - РИА Новости, 11.06.2024

В ООН прокомментировали рейд Израиля по освобождению заложников в Газе

Израильская операция в Газе по освобождению четырех заложников может быть приравнена к военному преступлению из-за большого числа убитых и раненых мирных... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:03

2024-06-11T13:03

2024-06-11T13:03

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оон

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

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ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Израильская операция в Газе по освобождению четырех заложников может быть приравнена к военному преступлению из-за большого числа убитых и раненых мирных жителей, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс. "Мы глубоко потрясены последствиями для гражданского населения операции израильских вооруженных сил в Ан-Нусейрате, проведенной в выходные с целью освобождения четырех заложников. Сообщается, что сотни палестинцев, многие из которых были гражданскими лицами, были убиты и ранены. То, как был проведен рейд в таком густонаселенном районе, серьезно ставит под сомнение соблюдение израильскими вооруженными силами принципов избирательности, соразмерности и предосторожности, изложенных в законах военного времени" , - сказал он. Лоуренс добавил, что удержание палестинскими вооруженными группами заложников в густонаселенном районе нарушает международное право. "Все эти действия обеих сторон могут быть приравнены к военным преступлениям", - подчеркнул представитель УВКПЧ. В субботу ЦАХАЛ объявил, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был, в частности, освобожден россиянин Андрей Козлов. Все освобожденные граждане находятся в хорошем состоянии и в настоящее время обследуются в больнице "Шиба". Операция получила название "Арнон" в честь погибшего в ходе нее командира подразделения специального назначения Арнона Зморы.

https://ria.ru/20240609/plennye-1951804574.html

https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html

женева (город)

израиль

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, женева (город), оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа