https://ria.ru/20240611/gaza-1952158085.html
В ООН прокомментировали рейд Израиля по освобождению заложников в Газе
В ООН прокомментировали рейд Израиля по освобождению заложников в Газе - РИА Новости, 11.06.2024
В ООН прокомментировали рейд Израиля по освобождению заложников в Газе
Израильская операция в Газе по освобождению четырех заложников может быть приравнена к военному преступлению из-за большого числа убитых и раненых мирных... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:03
2024-06-11T13:03
2024-06-11T13:03
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ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Израильская операция в Газе по освобождению четырех заложников может быть приравнена к военному преступлению из-за большого числа убитых и раненых мирных жителей, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс. "Мы глубоко потрясены последствиями для гражданского населения операции израильских вооруженных сил в Ан-Нусейрате, проведенной в выходные с целью освобождения четырех заложников. Сообщается, что сотни палестинцев, многие из которых были гражданскими лицами, были убиты и ранены. То, как был проведен рейд в таком густонаселенном районе, серьезно ставит под сомнение соблюдение израильскими вооруженными силами принципов избирательности, соразмерности и предосторожности, изложенных в законах военного времени" , - сказал он. Лоуренс добавил, что удержание палестинскими вооруженными группами заложников в густонаселенном районе нарушает международное право. "Все эти действия обеих сторон могут быть приравнены к военным преступлениям", - подчеркнул представитель УВКПЧ. В субботу ЦАХАЛ объявил, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был, в частности, освобожден россиянин Андрей Козлов. Все освобожденные граждане находятся в хорошем состоянии и в настоящее время обследуются в больнице "Шиба". Операция получила название "Арнон" в честь погибшего в ходе нее командира подразделения специального назначения Арнона Зморы.
https://ria.ru/20240609/plennye-1951804574.html
https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
В мире, Женева (город), ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
В ООН прокомментировали рейд Израиля по освобождению заложников в Газе
ООН может приравнять операцию Израиля в Ан-Нусейрате к военным преступлениям
ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Израильская операция в Газе по освобождению четырех заложников может быть приравнена к военному преступлению из-за большого числа убитых и раненых мирных жителей, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс.
"Мы глубоко потрясены последствиями для гражданского населения операции израильских вооруженных сил в Ан-Нусейрате, проведенной в выходные с целью освобождения четырех заложников. Сообщается, что сотни палестинцев, многие из которых были гражданскими лицами, были убиты и ранены. То, как был проведен рейд в таком густонаселенном районе, серьезно ставит под сомнение соблюдение израильскими вооруженными силами принципов избирательности, соразмерности и предосторожности, изложенных в законах военного времени" , - сказал он.
Лоуренс добавил, что удержание палестинскими вооруженными группами заложников в густонаселенном районе нарушает международное право.
"Все эти действия обеих сторон могут быть приравнены к военным преступлениям", - подчеркнул представитель УВКПЧ.
В субботу ЦАХАЛ объявил, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС
7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был, в частности, освобожден россиянин Андрей Козлов. Все освобожденные граждане находятся в хорошем состоянии и в настоящее время обследуются в больнице "Шиба". Операция получила название "Арнон" в честь погибшего в ходе нее командира подразделения специального назначения Арнона Зморы.