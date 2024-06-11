https://ria.ru/20240611/gaz-1952180237.html

В Орловской области запретили продажу подросткам сжиженного газа подросткам

В Орловской области запретили продажу подросткам сжиженного газа подросткам - РИА Новости, 11.06.2024

В Орловской области запретили продажу подросткам сжиженного газа подросткам

Орловский областной совет народных депутатов запретил продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным углеводородным газом, в том числе зажигалок и баллончиков... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:30

2024-06-11T14:30

2024-06-11T14:30

челябинская область

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Орловский областной совет народных депутатов запретил продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным углеводородным газом, в том числе зажигалок и баллончиков для портативных газовых плит, сообщили в пресс-службе правительства области. "На Орловщине вводится запрет на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Такое решение принято на 33-м заседании Орловского областного совета народных депутатов. Запрет соответствует нормам федерального законодательства и установлен в целях предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних", – говорится в сообщении. Как отмечается, вдыхание углеводородных сжиженных газов из баллончиков для заправки портативных туристических газовых плит или из зажигалок может вызвать аритмию и остановку сердца подростка, что часто приводит к летальному исходу. "Запрет вступит в силу с 1 марта 2025 года. До этого времени в регионе будет проводиться профилактическая и предупредительная работа", – добавляют власти. Ранее аналогичные законы приняли в Московской, Свердловской, Челябинской областях и в Бурятии. Меры введены в связи с распространением среди подростков новой формы токсикомании (сниффинга), при которой состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания паров химических соединений газа из зажигалок и баллончиков.

https://ria.ru/20240530/nalivayki-1949424054.html

https://ria.ru/20240105/podrostok-1919799161.html

челябинская область

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челябинская область