https://ria.ru/20240611/g7-1952262379.html

ЕС ждет от G7 решение по выделению кредита для Киева, сообщил источник

ЕС ждет от G7 решение по выделению кредита для Киева, сообщил источник - РИА Новости, 11.06.2024

ЕС ждет от G7 решение по выделению кредита для Киева, сообщил источник

ЕС ждет, что лидеры стран G7 на саммите в Италии 13-15 июня найдут решение по кредиту для Киева на $50 миллиардов, который будет погашаться из доходов от... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:01

2024-06-11T19:01

2024-06-11T19:10

киев

россия

евросоюз

g7

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. ЕС ждет, что лидеры стран G7 на саммите в Италии 13-15 июня найдут решение по кредиту для Киева на $50 миллиардов, который будет погашаться из доходов от активов РФ, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Деньги Украине нужны уже сейчас… Мы рассчитываем найти пути обеспечить помощь Украине в размере порядка 50 миллиардов долларов. Это должно быть оплачено из доходов от иммобилизованных российских активов. Мы обсуждаем детали того, как это будет работать. Мы будем действовать сообща в рамках "Большой семерки", мы должны быть уверены, что эти средства будут переданы исключительно Украине, что будут соблюдаться приоритеты, согласно которым будут расходоваться эти средства - это оборона, восстановление и покрытие дефицита бюджета", - сообщил он.По словам источника, "кредит будет непосредственно предоставлен Украине. Украина будет погашать его за счет поступающих доходов от иммобилизованных активов"."Это будет механизм в рамках "Большой семерки", которая будет покрывать риски", - добавил источник. При этом он пояснил, что "нет уверенности в том, что российские активы будут вечно заморожены, и поступления от их инвестирования продолжатся".Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС и странах G7 изучают возможность использования не только доходов от российских активов, но и самих активов, "чтобы получить больше денег… получить сегодня доходы завтрашнего дня".США подталкивают страны G7 к выдаче Украине кредита на 50 миллиардов долларов под залог замороженных на Западе активов РФ, большая часть которых находится в Европе. Евросоюз ранее согласовал только передачу Киеву доходов от таких авуаров, тогда как в США принят закон о возможности их полной конфискации.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20240611/borrel-1952218801.html

https://ria.ru/20240611/aktivy-1952149363.html

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киев, россия, евросоюз, g7, санкции в отношении россии