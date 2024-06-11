https://ria.ru/20240611/frantsiya-1952227513.html
Во Франции лидер республиканцев призвал к сделке с партией Ле Пен
Во Франции лидер республиканцев призвал к сделке с партией Ле Пен - РИА Новости, 11.06.2024
Во Франции лидер республиканцев призвал к сделке с партией Ле Пен
Глава французской партии республиканцев (LR) Эрик Сьотти в эфире телеканала TF1 призвал создать коалицию с фракцией крайне правой партии "Национальное... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:50
2024-06-11T16:50
2024-06-11T16:51
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ПАРИЖ, 11 июн – РИА Новости. Глава французской партии республиканцев (LR) Эрик Сьотти в эфире телеканала TF1 призвал создать коалицию с фракцией крайне правой партии "Национальное объединение" (RN), которую в Нацсобрании возглавляла Марин Ле Пен, на внеочередных выборах в парламент. "Сегодня LR слишком слабы, чтобы противостоять двум блокам, которые становятся все более опасны. Нам необходим альянс с RN. Прекратим устраивать фиктивное противостояние", - заявил политик. Он сообщил, что уже провел переговоры с президентом RN Жорданом Барделля и Марин Ле Пен. Сьотти отметил, что выражает свое личное мнение, и что даже в коалиции с RN республиканцы останутся отдельной фракцией, тем не менее, указав на необходимость сильного альянса в парламенте. Сьотти подвергся резкой критике со стороны собственных однопартийцев, потребовавших его отставки, и президентской партии. Так, глава МВД Жеральд Дарманен в Х назвал "постыдным" заявление политика, а глава минюста Эрик Дюпон-Моретти заявил, что Сьотти "спасает свою шкуру". Президент Сената, республиканец Жерар Ларше в Х заявил, что "никогда не проглотит" альянса с крайне правыми, заявив, что Сьотти более не может возглавлять партию. Сьотти в ответ заявил, что "не может быть и речи о его отставке". Марин Ле Пен, в свою очередь, похвалила смелость политика, который, по ее мнению, действует ответственно. В нижней палате французского парламента заседают 577 депутатов. До роспуска парламента республиканцы являлись третьей по численности группой оппозиции, насчитывая 61 депутата. RN в парламенте представляли 88 депутатов, коалицию левых LFI-Nupes – 75 парламентариев. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте. Правящую коалицию представляли 250 депутатов, оппозицию – 320. Еще 7 парламентариев не принадлежали ни к одной политической партии. Ранее во вторник Барделля заявил, что ряд депутатов из партии республиканцев выразили готовность присоединиться к блоку крайне правой партии "Национальное объединение" (RN) на выборах в парламент и что RN поддержит кандидатов-республиканцев на голосовании. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951858632.html
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
https://ria.ru/20240611/frantsiya-1952129418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, жеральд дарманен, жерар ларше, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Жеральд Дарманен, Жерар Ларше, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Во Франции лидер республиканцев призвал к сделке с партией Ле Пен
Глава партии республиканцев Сьотти призвал создать коалицию с партией Ле Пен
ПАРИЖ, 11 июн – РИА Новости.
Глава французской партии республиканцев (LR) Эрик Сьотти в эфире телеканала TF1
призвал создать коалицию с фракцией крайне правой партии "Национальное объединение" (RN), которую в Нацсобрании возглавляла Марин Ле Пен, на внеочередных выборах в парламент.
"Сегодня LR слишком слабы, чтобы противостоять двум блокам, которые становятся все более опасны. Нам необходим альянс с RN. Прекратим устраивать фиктивное противостояние", - заявил политик.
Он сообщил, что уже провел переговоры с президентом RN Жорданом Барделля и Марин Ле Пен. Сьотти отметил, что выражает свое личное мнение, и что даже в коалиции с RN республиканцы останутся отдельной фракцией, тем не менее, указав на необходимость сильного альянса в парламенте.
Сьотти подвергся резкой критике со стороны собственных однопартийцев, потребовавших его отставки, и президентской партии.
Так, глава МВД Жеральд Дарманен
в Х назвал "постыдным" заявление политика, а глава минюста Эрик Дюпон-Моретти заявил, что Сьотти "спасает свою шкуру".
Президент Сената, республиканец Жерар Ларше
в Х заявил, что "никогда не проглотит" альянса с крайне правыми, заявив, что Сьотти более не может возглавлять партию.
Сьотти в ответ заявил, что "не может быть и речи о его отставке".
Марин Ле Пен, в свою очередь, похвалила смелость политика, который, по ее мнению, действует ответственно.
В нижней палате французского парламента заседают 577 депутатов. До роспуска парламента республиканцы являлись третьей по численности группой оппозиции, насчитывая 61 депутата. RN в парламенте представляли 88 депутатов, коалицию левых LFI-Nupes – 75 парламентариев. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон
был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте. Правящую коалицию представляли 250 депутатов, оппозицию – 320. Еще 7 парламентариев не принадлежали ни к одной политической партии.
Ранее во вторник Барделля заявил, что ряд депутатов из партии республиканцев выразили готовность присоединиться к блоку крайне правой партии "Национальное объединение" (RN) на выборах в парламент и что RN поддержит кандидатов-республиканцев на голосовании.
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент
во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.