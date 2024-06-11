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Во Франции лидер республиканцев призвал к сделке с партией Ле Пен - РИА Новости, 11.06.2024
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16:50 11.06.2024 (обновлено: 16:51 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/frantsiya-1952227513.html
Во Франции лидер республиканцев призвал к сделке с партией Ле Пен
Во Франции лидер республиканцев призвал к сделке с партией Ле Пен - РИА Новости, 11.06.2024
Во Франции лидер республиканцев призвал к сделке с партией Ле Пен
Глава французской партии республиканцев (LR) Эрик Сьотти в эфире телеканала TF1 призвал создать коалицию с фракцией крайне правой партии "Национальное... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:50
2024-06-11T16:51
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ПАРИЖ, 11 июн – РИА Новости. Глава французской партии республиканцев (LR) Эрик Сьотти в эфире телеканала TF1 призвал создать коалицию с фракцией крайне правой партии "Национальное объединение" (RN), которую в Нацсобрании возглавляла Марин Ле Пен, на внеочередных выборах в парламент. "Сегодня LR слишком слабы, чтобы противостоять двум блокам, которые становятся все более опасны. Нам необходим альянс с RN. Прекратим устраивать фиктивное противостояние", - заявил политик. Он сообщил, что уже провел переговоры с президентом RN Жорданом Барделля и Марин Ле Пен. Сьотти отметил, что выражает свое личное мнение, и что даже в коалиции с RN республиканцы останутся отдельной фракцией, тем не менее, указав на необходимость сильного альянса в парламенте. Сьотти подвергся резкой критике со стороны собственных однопартийцев, потребовавших его отставки, и президентской партии. Так, глава МВД Жеральд Дарманен в Х назвал "постыдным" заявление политика, а глава минюста Эрик Дюпон-Моретти заявил, что Сьотти "спасает свою шкуру". Президент Сената, республиканец Жерар Ларше в Х заявил, что "никогда не проглотит" альянса с крайне правыми, заявив, что Сьотти более не может возглавлять партию. Сьотти в ответ заявил, что "не может быть и речи о его отставке". Марин Ле Пен, в свою очередь, похвалила смелость политика, который, по ее мнению, действует ответственно. В нижней палате французского парламента заседают 577 депутатов. До роспуска парламента республиканцы являлись третьей по численности группой оппозиции, насчитывая 61 депутата. RN в парламенте представляли 88 депутатов, коалицию левых LFI-Nupes – 75 парламентариев. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте. Правящую коалицию представляли 250 депутатов, оппозицию – 320. Еще 7 парламентариев не принадлежали ни к одной политической партии. Ранее во вторник Барделля заявил, что ряд депутатов из партии республиканцев выразили готовность присоединиться к блоку крайне правой партии "Национальное объединение" (RN) на выборах в парламент и что RN поддержит кандидатов-республиканцев на голосовании. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951858632.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, жеральд дарманен, жерар ларше, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Жеральд Дарманен, Жерар Ларше, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Во Франции лидер республиканцев призвал к сделке с партией Ле Пен

Глава партии республиканцев Сьотти призвал создать коалицию с партией Ле Пен

© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 июн – РИА Новости. Глава французской партии республиканцев (LR) Эрик Сьотти в эфире телеканала TF1 призвал создать коалицию с фракцией крайне правой партии "Национальное объединение" (RN), которую в Нацсобрании возглавляла Марин Ле Пен, на внеочередных выборах в парламент.
"Сегодня LR слишком слабы, чтобы противостоять двум блокам, которые становятся все более опасны. Нам необходим альянс с RN. Прекратим устраивать фиктивное противостояние", - заявил политик.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"Республиканцы" исключили формирование правящей коалиции с партией Макрона
10 июня, 08:13
Он сообщил, что уже провел переговоры с президентом RN Жорданом Барделля и Марин Ле Пен. Сьотти отметил, что выражает свое личное мнение, и что даже в коалиции с RN республиканцы останутся отдельной фракцией, тем не менее, указав на необходимость сильного альянса в парламенте.
Сьотти подвергся резкой критике со стороны собственных однопартийцев, потребовавших его отставки, и президентской партии.
Так, глава МВД Жеральд Дарманен в Х назвал "постыдным" заявление политика, а глава минюста Эрик Дюпон-Моретти заявил, что Сьотти "спасает свою шкуру".
Президент Сената, республиканец Жерар Ларше в Х заявил, что "никогда не проглотит" альянса с крайне правыми, заявив, что Сьотти более не может возглавлять партию.
Сьотти в ответ заявил, что "не может быть и речи о его отставке".
Изображение сгенерировано ИИ
Макрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента
9 июня, 23:00
Марин Ле Пен, в свою очередь, похвалила смелость политика, который, по ее мнению, действует ответственно.
В нижней палате французского парламента заседают 577 депутатов. До роспуска парламента республиканцы являлись третьей по численности группой оппозиции, насчитывая 61 депутата. RN в парламенте представляли 88 депутатов, коалицию левых LFI-Nupes – 75 парламентариев. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте. Правящую коалицию представляли 250 депутатов, оппозицию – 320. Еще 7 парламентариев не принадлежали ни к одной политической партии.
Ранее во вторник Барделля заявил, что ряд депутатов из партии республиканцев выразили готовность присоединиться к блоку крайне правой партии "Национальное объединение" (RN) на выборах в парламент и что RN поддержит кандидатов-республиканцев на голосовании.
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время предвыборного митинга в Реймсе - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Опрос показал, сколько французов хотят победы "Национального объединения"
Вчера, 11:28
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЖеральд ДарманенЖерар ЛаршеЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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