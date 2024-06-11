Опрос показал, сколько французов хотят победы "Национального объединения"
Ifop: 36% французов желают победы правого "Национального объединения" на выборах
© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более трети французов - 36% - желают победы правого "Национального объединения" - фракцию которого в Нацсобрании страны возглавляла Марин Ле Пен - на грядущих парламентских выборах во Франции, следует из опроса Французского института общественного мнения (Ifop) для журнала Paris Match.
"Согласно исследованию Ifop, 40% опрошенных желают победы крайне правых на парламентских выборах 30 июня и 7 июля (36% - (желают победы – ред.) "Национального объединения")", - пишет журнал.
Отмечается, что около половины французов в возрасте 50-64 лет желают победы "Нацобъединения", среди людей от 35 до 50 лет этот показатель составляет 37%, среди молодых людей – 32%.
В то же время 29% опрошенных французов желают победы альянса левых сил ("Непокорившаяся Франция", Коммунистическая партия, Социалистическая партия и "Экологисты"). Среди молодых людей (в возрасте менее 35 лет) победы левых желают 40%.
Победы партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" желают лишь 18% опрошенных, победы "Республиканцев" - 13%.
Опрос проводился среди 1114 французов в возрасте 18 лет и старше онлайн 10 июня, погрешность не указана.
После объявления в воскресенье предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.