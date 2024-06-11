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Опрос показал, сколько французов хотят победы "Национального объединения" - РИА Новости, 11.06.2024
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11:28 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/frantsiya-1952129418.html
Опрос показал, сколько французов хотят победы "Национального объединения"
Опрос показал, сколько французов хотят победы "Национального объединения" - РИА Новости, 11.06.2024
Опрос показал, сколько французов хотят победы "Национального объединения"
Более трети французов - 36% - желают победы правого "Национального объединения" - фракцию которого в Нацсобрании страны возглавляла Марин Ле Пен - на грядущих... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T11:28
2024-06-11T11:28
в мире
франция
эммануэль макрон
европарламент
выборы в европарламент — 2024
марин ле пен
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более трети французов - 36% - желают победы правого "Национального объединения" - фракцию которого в Нацсобрании страны возглавляла Марин Ле Пен - на грядущих парламентских выборах во Франции, следует из опроса Французского института общественного мнения (Ifop) для журнала Paris Match. "Согласно исследованию Ifop, 40% опрошенных желают победы крайне правых на парламентских выборах 30 июня и 7 июля (36% - (желают победы – ред.) "Национального объединения")", - пишет журнал. Отмечается, что около половины французов в возрасте 50-64 лет желают победы "Нацобъединения", среди людей от 35 до 50 лет этот показатель составляет 37%, среди молодых людей – 32%. В то же время 29% опрошенных французов желают победы альянса левых сил ("Непокорившаяся Франция", Коммунистическая партия, Социалистическая партия и "Экологисты"). Среди молодых людей (в возрасте менее 35 лет) победы левых желают 40%. Победы партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" желают лишь 18% опрошенных, победы "Республиканцев" - 13%. Опрос проводился среди 1114 французов в возрасте 18 лет и старше онлайн 10 июня, погрешность не указана. После объявления в воскресенье предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951858632.html
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1951991549.html
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
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353
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в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, выборы в европарламент — 2024, марин ле пен
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024, Марин Ле Пен
Опрос показал, сколько французов хотят победы "Национального объединения"

Ifop: 36% французов желают победы правого "Национального объединения" на выборах

© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более трети французов - 36% - желают победы правого "Национального объединения" - фракцию которого в Нацсобрании страны возглавляла Марин Ле Пен - на грядущих парламентских выборах во Франции, следует из опроса Французского института общественного мнения (Ifop) для журнала Paris Match.
"Согласно исследованию Ifop, 40% опрошенных желают победы крайне правых на парламентских выборах 30 июня и 7 июля (36% - (желают победы – ред.) "Национального объединения")", - пишет журнал.
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"Республиканцы" исключили формирование правящей коалиции с партией Макрона
10 июня, 08:13
Отмечается, что около половины французов в возрасте 50-64 лет желают победы "Нацобъединения", среди людей от 35 до 50 лет этот показатель составляет 37%, среди молодых людей – 32%.
В то же время 29% опрошенных французов желают победы альянса левых сил ("Непокорившаяся Франция", Коммунистическая партия, Социалистическая партия и "Экологисты"). Среди молодых людей (в возрасте менее 35 лет) победы левых желают 40%.
Победы партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" желают лишь 18% опрошенных, победы "Республиканцев" - 13%.
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Вчера, 08:00
Опрос проводился среди 1114 французов в возрасте 18 лет и старше онлайн 10 июня, погрешность не указана.
После объявления в воскресенье предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
Изображение сгенерировано ИИ
Макрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента
9 июня, 23:00
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024Марин Ле Пен
 
 
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