https://ria.ru/20240611/frantsiya-1952129418.html

Опрос показал, сколько французов хотят победы "Национального объединения"

Опрос показал, сколько французов хотят победы "Национального объединения" - РИА Новости, 11.06.2024

Опрос показал, сколько французов хотят победы "Национального объединения"

Более трети французов - 36% - желают победы правого "Национального объединения" - фракцию которого в Нацсобрании страны возглавляла Марин Ле Пен - на грядущих... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:28

2024-06-11T11:28

2024-06-11T11:28

в мире

франция

эммануэль макрон

европарламент

выборы в европарламент — 2024

марин ле пен

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более трети французов - 36% - желают победы правого "Национального объединения" - фракцию которого в Нацсобрании страны возглавляла Марин Ле Пен - на грядущих парламентских выборах во Франции, следует из опроса Французского института общественного мнения (Ifop) для журнала Paris Match. "Согласно исследованию Ifop, 40% опрошенных желают победы крайне правых на парламентских выборах 30 июня и 7 июля (36% - (желают победы – ред.) "Национального объединения")", - пишет журнал. Отмечается, что около половины французов в возрасте 50-64 лет желают победы "Нацобъединения", среди людей от 35 до 50 лет этот показатель составляет 37%, среди молодых людей – 32%. В то же время 29% опрошенных французов желают победы альянса левых сил ("Непокорившаяся Франция", Коммунистическая партия, Социалистическая партия и "Экологисты"). Среди молодых людей (в возрасте менее 35 лет) победы левых желают 40%. Победы партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" желают лишь 18% опрошенных, победы "Республиканцев" - 13%. Опрос проводился среди 1114 французов в возрасте 18 лет и старше онлайн 10 июня, погрешность не указана. После объявления в воскресенье предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951858632.html

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1951991549.html

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, выборы в европарламент — 2024, марин ле пен