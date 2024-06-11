https://ria.ru/20240611/fond-1952259216.html

G7 создаст фонд поддержки Украины под залог доходов с российских активов

G7 создаст фонд поддержки Украины под залог доходов с российских активов - РИА Новости, 11.06.2024

G7 создаст фонд поддержки Украины под залог доходов с российских активов

Страны "Большой семерки" создадут фонд поддержки Украины, который будет финансироваться из кредитов стран-участниц G7 под залог доходов с замороженных активов... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T18:48

2024-06-11T18:48

2024-06-11T18:48

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

сергей лавров

g7

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Страны "Большой семерки" создадут фонд поддержки Украины, который будет финансироваться из кредитов стран-участниц G7 под залог доходов с замороженных активов РФ, передает агентство Nikkei. "Большая семерка" создаст фонд поддержки Украины… США, Великобритания, Япония и другие страны будут финансировать фонд в форме кредитов. Доходы от инвестирования замороженных активов будут использоваться для погашения этих кредитов", - пишет агентство. Отмечается, что лидеры стран G7 планируют достичь соглашения по созданию фонда на саммите объединения в Италии 13-15 июня. По информации агентства, средства из этого фонда будут выделяться Украине безвозмездно, то есть она не будет обязана погашать кредиты своими средствами. США подталкивают страны G7 к выдаче Украине кредита на 50 миллиардов долларов под залог замороженных на Западе активов РФ, большая часть которых находится в Европе. Евросоюз ранее согласовал только передачу Киеву доходов от таких авуаров, тогда как в США принят закон о возможности их полной конфискации. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

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россия, украина, сша, сергей лавров, g7, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире