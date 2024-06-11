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Под Новороссийском пройдет фестиваль летних вин "Цвет лозы" - РИА Новости, 11.06.2024
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Краснодарский край
 
01:32 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/festival-1952081631.html
Под Новороссийском пройдет фестиваль летних вин "Цвет лозы"
Под Новороссийском пройдет фестиваль летних вин "Цвет лозы" - РИА Новости, 11.06.2024
Под Новороссийском пройдет фестиваль летних вин "Цвет лозы"
Ежегодный фестиваль летних вин "Цвет лозы" пройдет 15 июня под Новороссийском, мероприятие с мастер-классами и концертом проводится при поддержке Минтуризма... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T01:32
2024-06-11T01:32
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Ежегодный фестиваль летних вин "Цвет лозы" пройдет 15 июня под Новороссийском, мероприятие с мастер-классами и концертом проводится при поддержке Минтуризма Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Под Новороссийском пройдет ежегодный фестиваль летних вин "Цвет лозы". Мероприятие состоится 15 июня в хуторе Семигорском. В центре внимания на фестивале "Цвет лозы" будут белые и розовые вина урожая прошлого года. Виноделы представят свои новинки урожая 2023 года, а также реализуют продукцию на специализированной винной ярмарке", - говорится в сообщении. Уточняется, что в программу включены открытые тематические дискуссии и презентации представителей винного сообщества, шествие виноделов, развлекательный квест для взрослых и детей, лаундж и зона фуд-корта, творческие мастер-классы, а также фотозоны и вечерний концерт. По данным властей, фестиваль летних вин "Цвет Лозы" проходит в третий раз, мероприятие проводится при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
https://ria.ru/20240611/kuban-1952079834.html
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краснодарский край, общество, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Общество, Россия
Под Новороссийском пройдет фестиваль летних вин "Цвет лозы"

Под Новороссийском 15 июня пройдет ежегодный фестиваль летних вин "Цвет лозы"

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийск. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Ежегодный фестиваль летних вин "Цвет лозы" пройдет 15 июня под Новороссийском, мероприятие с мастер-классами и концертом проводится при поддержке Минтуризма Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Под Новороссийском пройдет ежегодный фестиваль летних вин "Цвет лозы". Мероприятие состоится 15 июня в хуторе Семигорском. В центре внимания на фестивале "Цвет лозы" будут белые и розовые вина урожая прошлого года. Виноделы представят свои новинки урожая 2023 года, а также реализуют продукцию на специализированной винной ярмарке", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в программу включены открытые тематические дискуссии и презентации представителей винного сообщества, шествие виноделов, развлекательный квест для взрослых и детей, лаундж и зона фуд-корта, творческие мастер-классы, а также фотозоны и вечерний концерт.
По данным властей, фестиваль летних вин "Цвет Лозы" проходит в третий раз, мероприятие проводится при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
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