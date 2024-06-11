https://ria.ru/20240611/festival-1952081631.html
Под Новороссийском пройдет фестиваль летних вин "Цвет лозы"
Под Новороссийском пройдет фестиваль летних вин "Цвет лозы" - РИА Новости, 11.06.2024
Под Новороссийском пройдет фестиваль летних вин "Цвет лозы"
Ежегодный фестиваль летних вин "Цвет лозы" пройдет 15 июня под Новороссийском, мероприятие с мастер-классами и концертом проводится при поддержке Минтуризма... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T01:32
2024-06-11T01:32
2024-06-11T01:32
краснодарский край
краснодарский край
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b122061aadece933cf3f8e8e7a43b0e.jpg
КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Ежегодный фестиваль летних вин "Цвет лозы" пройдет 15 июня под Новороссийском, мероприятие с мастер-классами и концертом проводится при поддержке Минтуризма Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Под Новороссийском пройдет ежегодный фестиваль летних вин "Цвет лозы". Мероприятие состоится 15 июня в хуторе Семигорском. В центре внимания на фестивале "Цвет лозы" будут белые и розовые вина урожая прошлого года. Виноделы представят свои новинки урожая 2023 года, а также реализуют продукцию на специализированной винной ярмарке", - говорится в сообщении. Уточняется, что в программу включены открытые тематические дискуссии и презентации представителей винного сообщества, шествие виноделов, развлекательный квест для взрослых и детей, лаундж и зона фуд-корта, творческие мастер-классы, а также фотозоны и вечерний концерт. По данным властей, фестиваль летних вин "Цвет Лозы" проходит в третий раз, мероприятие проводится при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
https://ria.ru/20240611/kuban-1952079834.html
https://ria.ru/20240608/selkhozmashiny-1951623268.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ef0bc2f2a6f4c609d6d75cb43e60054.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, общество, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Общество, Россия
Под Новороссийском пройдет фестиваль летних вин "Цвет лозы"
Под Новороссийском 15 июня пройдет ежегодный фестиваль летних вин "Цвет лозы"
КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Ежегодный фестиваль летних вин "Цвет лозы" пройдет 15 июня под Новороссийском, мероприятие с мастер-классами и концертом проводится при поддержке Минтуризма Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Под Новороссийском пройдет ежегодный фестиваль летних вин "Цвет лозы". Мероприятие состоится 15 июня в хуторе Семигорском. В центре внимания на фестивале "Цвет лозы" будут белые и розовые вина урожая прошлого года. Виноделы представят свои новинки урожая 2023 года, а также реализуют продукцию на специализированной винной ярмарке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в программу включены открытые тематические дискуссии и презентации представителей винного сообщества, шествие виноделов, развлекательный квест для взрослых и детей, лаундж и зона фуд-корта, творческие мастер-классы, а также фотозоны и вечерний концерт.
По данным властей, фестиваль летних вин "Цвет Лозы" проходит в третий раз, мероприятие проводится при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.