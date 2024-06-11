https://ria.ru/20240611/fatf-1952225540.html

Киев пугает ФАТФ российским влиянием на делегатов, пишет Bloomberg

Киев пугает ФАТФ российским влиянием на делегатов, пишет Bloomberg - РИА Новости, 11.06.2024

Киев пугает ФАТФ российским влиянием на делегатов, пишет Bloomberg

Киев пугает Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) якобы российским влиянием на делегатов стран-участников организации и рассылает... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:43

2024-06-11T16:43

2024-06-11T16:52

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сингапур

киев

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952227059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bde965b375311ff69fe8e61d924952d1.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Киев пугает Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) якобы российским влиянием на делегатов стран-участников организации и рассылает письма с бездоказательными обвинениями в адрес РФ в преддверии встречи ФАТФ в Сингапуре в конце июня, передает агентство Bloomberg. "Киев в этом месяце написал принимающей стороне и другим членам, чтобы предупредить их, что Кремль может отправить на переговоры официальных лиц в попытке связаться с делегатами, повлиять на них и оказать давление", - пишет агентство. С какой целью РФ якобы может предпринять такой шаг, не уточняется. Отмечается, что Росфинмониторинг ответил на запрос агентства в электронном письме, что РФ отправит представителя на встречу ФАТФ в Сингапуре для участия в группе по оценке реализации Индией мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В свою очередь, пресс-секретарь ФАТФ ответил агентству, что, поскольку членство России в ФАТФ приостановлено, ее делегации не разрешат участвовать во встрече в очном формате. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231010/fatf-1901843387.html

https://ria.ru/20240522/torgovlya-1947509385.html

россия

сингапур

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сингапур, киев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)