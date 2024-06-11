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Киев пугает ФАТФ российским влиянием на делегатов, пишет Bloomberg - РИА Новости, 11.06.2024
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16:43 11.06.2024 (обновлено: 16:52 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/fatf-1952225540.html
Киев пугает ФАТФ российским влиянием на делегатов, пишет Bloomberg
Киев пугает ФАТФ российским влиянием на делегатов, пишет Bloomberg - РИА Новости, 11.06.2024
Киев пугает ФАТФ российским влиянием на делегатов, пишет Bloomberg
Киев пугает Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) якобы российским влиянием на делегатов стран-участников организации и рассылает... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:43
2024-06-11T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сингапур
киев
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Киев пугает Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) якобы российским влиянием на делегатов стран-участников организации и рассылает письма с бездоказательными обвинениями в адрес РФ в преддверии встречи ФАТФ в Сингапуре в конце июня, передает агентство Bloomberg. "Киев в этом месяце написал принимающей стороне и другим членам, чтобы предупредить их, что Кремль может отправить на переговоры официальных лиц в попытке связаться с делегатами, повлиять на них и оказать давление", - пишет агентство. С какой целью РФ якобы может предпринять такой шаг, не уточняется. Отмечается, что Росфинмониторинг ответил на запрос агентства в электронном письме, что РФ отправит представителя на встречу ФАТФ в Сингапуре для участия в группе по оценке реализации Индией мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В свою очередь, пресс-секретарь ФАТФ ответил агентству, что, поскольку членство России в ФАТФ приостановлено, ее делегации не разрешат участвовать во встрече в очном формате. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231010/fatf-1901843387.html
https://ria.ru/20240522/torgovlya-1947509385.html
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в мире, россия, сингапур, киев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сингапур, Киев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Киев пугает ФАТФ российским влиянием на делегатов, пишет Bloomberg

Bloomberg: Киев рассылает обвинения в адрес РФ перед встречей ФАТФ в Сингапуре

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг с логотипом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Флаг с логотипом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг с логотипом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Киев пугает Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) якобы российским влиянием на делегатов стран-участников организации и рассылает письма с бездоказательными обвинениями в адрес РФ в преддверии встречи ФАТФ в Сингапуре в конце июня, передает агентство Bloomberg.
"Киев в этом месяце написал принимающей стороне и другим членам, чтобы предупредить их, что Кремль может отправить на переговоры официальных лиц в попытке связаться с делегатами, повлиять на них и оказать давление", - пишет агентство.
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С какой целью РФ якобы может предпринять такой шаг, не уточняется.
Отмечается, что Росфинмониторинг ответил на запрос агентства в электронном письме, что РФ отправит представителя на встречу ФАТФ в Сингапуре для участия в группе по оценке реализации Индией мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В свою очередь, пресс-секретарь ФАТФ ответил агентству, что, поскольку членство России в ФАТФ приостановлено, ее делегации не разрешат участвовать во встрече в очном формате.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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