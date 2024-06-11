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Мишель хочет не допустить фон дер Ляйен к встрече лидеров ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024
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10:48 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952121577.html
Мишель хочет не допустить фон дер Ляйен к встрече лидеров ЕС, пишут СМИ
Мишель хочет не допустить фон дер Ляйен к встрече лидеров ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024
Мишель хочет не допустить фон дер Ляйен к встрече лидеров ЕС, пишут СМИ
Глава Евросовета Шарль Мишель хочет не допустить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен к участию во встрече, на которой лидеры ЕС будут обсуждать... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:48
2024-06-11T10:48
в мире
брюссель
россия
израиль
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урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель хочет не допустить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен к участию во встрече, на которой лидеры ЕС будут обсуждать распределение ключевых должностей в руководстве Евросоюза, сообщает издание Politico со ссылкой на семь источников среди европейских дипломатов, официальных лиц и представителей правительств стран ЕС. "В переговорах с лидерами ЕС и их помощниками председатель Евросовета предложил исключить главу Еврокомиссии из числа участников встречи 17 июня, на которой главы государств и правительств обсудят высшие должности в ЕС", - пишет издание. Отмечается, что некоторые государства ЕС выступают против предложения Мишеля. По мнению ряда стран ЕС, Мишель пытается сорвать назначение фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии на второй срок. Ранее издание Euractiv сообщало, что Шарль Мишель, хоть и не называя имен, но открыто раскритиковал фон дер Ляйен, отметив, что руководство Еврокомиссии нарушает принцип беспристрастности этого органа, прямо предусмотренный договорами ЕС. Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что они испытывают сомнения по поводу шансов фон дер Ляйен быть избранной на второй срок, поскольку ее всё чаще подвергают критике за ошибки. В частности, оппозиционные силы в Европарламенте критиковали ее действия в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда Брюссель осуществлял непрозрачные и явно избыточные закупки вакцины у фармацевтических гигантов. Кроме того, в последние месяцы ЕК столкнулась с массовыми протестами европейских фермеров, которые считают сельскохозяйственную политику Брюсселя причиной своего бедственного положения. Также фон дер Ляйен известна резкими недипломатичными высказываниями о России и односторонней поддержкой Израиля в конфликте с палестинцами. Критике подвергались и ее многочисленные конфликты с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
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в мире, брюссель, россия, израиль, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, выборы в европарламент — 2024
В мире, Брюссель, Россия, Израиль, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет, Выборы в Европарламент — 2024
Мишель хочет не допустить фон дер Ляйен к встрече лидеров ЕС, пишут СМИ

Politico: Мишель хочет не допустить фон дер Ляйен к участию в встрече лидеров ЕС

© AP Photo / Andy WongПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Andy Wong
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель хочет не допустить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен к участию во встрече, на которой лидеры ЕС будут обсуждать распределение ключевых должностей в руководстве Евросоюза, сообщает издание Politico со ссылкой на семь источников среди европейских дипломатов, официальных лиц и представителей правительств стран ЕС.
«
"В переговорах с лидерами ЕС и их помощниками председатель Евросовета предложил исключить главу Еврокомиссии из числа участников встречи 17 июня, на которой главы государств и правительств обсудят высшие должности в ЕС", - пишет издание.
Отмечается, что некоторые государства ЕС выступают против предложения Мишеля. По мнению ряда стран ЕС, Мишель пытается сорвать назначение фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии на второй срок.
Ранее издание Euractiv сообщало, что Шарль Мишель, хоть и не называя имен, но открыто раскритиковал фон дер Ляйен, отметив, что руководство Еврокомиссии нарушает принцип беспристрастности этого органа, прямо предусмотренный договорами ЕС. Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что они испытывают сомнения по поводу шансов фон дер Ляйен быть избранной на второй срок, поскольку ее всё чаще подвергают критике за ошибки. В частности, оппозиционные силы в Европарламенте критиковали ее действия в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда Брюссель осуществлял непрозрачные и явно избыточные закупки вакцины у фармацевтических гигантов. Кроме того, в последние месяцы ЕК столкнулась с массовыми протестами европейских фермеров, которые считают сельскохозяйственную политику Брюсселя причиной своего бедственного положения. Также фон дер Ляйен известна резкими недипломатичными высказываниями о России и односторонней поддержкой Израиля в конфликте с палестинцами. Критике подвергались и ее многочисленные конфликты с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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Вчера, 08:00
 
В миреБрюссельРоссияИзраильШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвросоветВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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