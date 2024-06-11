https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952121577.html

Мишель хочет не допустить фон дер Ляйен к встрече лидеров ЕС, пишут СМИ

Мишель хочет не допустить фон дер Ляйен к встрече лидеров ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024

Мишель хочет не допустить фон дер Ляйен к встрече лидеров ЕС, пишут СМИ

Глава Евросовета Шарль Мишель хочет не допустить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен к участию во встрече, на которой лидеры ЕС будут обсуждать... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:48

2024-06-11T10:48

2024-06-11T10:48

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евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель хочет не допустить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен к участию во встрече, на которой лидеры ЕС будут обсуждать распределение ключевых должностей в руководстве Евросоюза, сообщает издание Politico со ссылкой на семь источников среди европейских дипломатов, официальных лиц и представителей правительств стран ЕС. "В переговорах с лидерами ЕС и их помощниками председатель Евросовета предложил исключить главу Еврокомиссии из числа участников встречи 17 июня, на которой главы государств и правительств обсудят высшие должности в ЕС", - пишет издание. Отмечается, что некоторые государства ЕС выступают против предложения Мишеля. По мнению ряда стран ЕС, Мишель пытается сорвать назначение фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии на второй срок. Ранее издание Euractiv сообщало, что Шарль Мишель, хоть и не называя имен, но открыто раскритиковал фон дер Ляйен, отметив, что руководство Еврокомиссии нарушает принцип беспристрастности этого органа, прямо предусмотренный договорами ЕС. Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что они испытывают сомнения по поводу шансов фон дер Ляйен быть избранной на второй срок, поскольку ее всё чаще подвергают критике за ошибки. В частности, оппозиционные силы в Европарламенте критиковали ее действия в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда Брюссель осуществлял непрозрачные и явно избыточные закупки вакцины у фармацевтических гигантов. Кроме того, в последние месяцы ЕК столкнулась с массовыми протестами европейских фермеров, которые считают сельскохозяйственную политику Брюсселя причиной своего бедственного положения. Также фон дер Ляйен известна резкими недипломатичными высказываниями о России и односторонней поддержкой Израиля в конфликте с палестинцами. Критике подвергались и ее многочисленные конфликты с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html

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Ольга Фомченкова

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