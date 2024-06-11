https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html

Евросоюз получил отсрочку

Евросоюз получил отсрочку - РИА Новости, 11.06.2024

Евросоюз получил отсрочку

Результаты выборов в Европарламент можно и нужно оценивать с двух ракурсов: внутреннего — для каждой из 27 стран, в них участвовавших, и общеевропейского, то... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:00

2024-06-11T08:00

2024-06-11T08:00

аналитика

европа

германия

украина

марин ле пен

джорджа мелони

европарламент

евросоюз

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Результаты выборов в Европарламент можно и нужно оценивать с двух ракурсов: внутреннего — для каждой из 27 стран, в них участвовавших, и общеевропейского, то есть определяющего курс ЕС на ближайшие пять лет. Понятно, что Европарламент не является центром власти единой Европы — и потому, что такового вообще еще нет, и потому, что ключевые рычаги власти в руках Евросовета (то есть собрания руководителей всех 27 стран) и Еврокомиссии (общеевропейского правительства). Однако расклад сил в ЕП дает представление о возможной скорости евроинтеграции. А динамика изменений баланса сил в нем показывает тенденции изменений в настроениях европейцев и даже их элит.Поэтому значение нынешних выборов не в том, что расстановка сил в парламенте серьезно изменится (нет, не изменится) или сменится глава правительства ЕС (нет, фон дер Ляйен почти наверняка останется в своем кресле). А в том, что обозначается совершенно определенная тенденция: от выборов к выборам усиливаются позиции евроскептиков-консерваторов. Да, им и в этот раз не удалось стать главной силой в Европарламенте, но они вплотную подошли к этому рубежу.Если у победителя выборов — Европейской народной партии (так называется объединение различных национальных партий правого и центристского толков, похожих на Христианско-демократическую партию Германии) — будет 185 мест (из 720), то у единой фракции крайне правых (хотя правильнее называть их просто правыми в связи с тем, что обычные правые, такие как ХДС, сильно сдвинулись в центр) было бы 161. Было бы — если бы две фракции евроскептиков смогли объединиться. Но у фракций "Консерваторы и реформисты" (итальянский премьер Джорджи Мелони и другие) и "Идентичность и демократия" (француженка Марин Ле Пен) не хватает силы воли и уверенности в себе, чтобы подняться над несущественными разногласиями (среди которых очень мало серьезных — вроде поддержки Украины). При этом понятно: главная причина отсутствия единства среди евроскептиков в том, что европейский истеблишмент делает все для того, чтобы не дать ему сложиться, — разделяй и властвуй.При этом даже в нынешних условиях возможность объединения сохраняется. Более того, если бы мелонисты и лепенисты со временем объединились, перед ними бы открылся путь к тому, чтобы стать крупнейшей фракцией в Европарламенте. Ведь еще 35 депутатов-евроскептиков не входят ни в одну из двух фракций: в первую очередь это касается "Альтернативы для Германии" (исключенной перед выборами из ИД) и партии венгерского премьера Орбана. То есть объединенная фракция консерваторов-евроскептиков могла бы вырасти почти до двух сотен штыков (196). Понятно, что даже это не открыло бы ей путь к власти: псевдоправые все равно набирали бы большинство, блокируясь с социал-демократами и либералами, но тогда у антисистемных сил была бы возможность говорить о себе как о главной силе в ЕП, объединяющей более четверти депутатов.Увы, шансы на то, что мы увидим подобное объединение в ближайшее время, почти равны нулю, но зато мы видим направление, в котором будут двигаться евроскептики. Более того, вовсе не исключено, что ближе к концу полномочий только что избранного Европарламента подобная единая фракция всех евроскептиков станет реальностью. Потому что ситуация в Европе будет меняться — и к 2029 году дела у евроинтеграторов будут идти еще хуже.Ведь каков самый благоприятный для них сценарий на ближайшие годы? В США правит Байден, Россия отступилась от Украины, и Незалежная начинает постепенную евроинтеграцию, Западные Балканы вступают в ЕС, торговля и экспорт в Китай растут, зеленый переход в энергетике набирает темпы, европейская экономика переходит к уверенному росту и повышению конкурентоспособности. Да, еще и мигранты не беспокоят — интегрируются себе постепенно, не вызывая раздражения и недовольства у местных жителей. Такой вот неувядающий европейский сад, за которым ухаживают обученные в Брюсселе садовники.Но проблема в том, что в этом сценарии нет ни одного пункта, в котором можно быть уверенным. Более того, куда вероятнее, что все будет складываться ровно противоположным образом. И через четыре-пять лет европейцы окончательно разочаруются как в своих, национальных, так и в общеевропейских "садовниках" и призовут на помощь альтернативных мастеров — сначала на местном, национальном, а потом и на общеевропейском уровне. Ставку на несистемные, а то и антисистемные силы (причем не только правые, но и левые) будут делать все больше избирателей по всей Европе — и тогда уже европейскому истеблишменту придется, вопреки желанию, переходить к серьезной корректировке курса как на национальном (соглашаться с президентством Ле Пен во Франции, допуском "Альтернативы для Германии" в правящие коалиции сначала на уровне земель, а потом и на федеральном уровне в Германии), так и на общеевропейском уровне.Вот тогда у Европарламента и появится шанс стать местом не только для дискуссий, но и для строительства Европой наций, а не наднационального и манипулируемого извне глобалистского проекта.

https://ria.ru/20240610/vybory-1951918228.html

https://ria.ru/20240610/vybory-1951854054.html

https://ria.ru/20240610/matvienko-1951865571.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, европа, германия, украина, марин ле пен, джорджа мелони, европарламент, евросоюз, евросовет, выборы в европарламент — 2024