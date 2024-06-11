"Осталось только одно". Евросоюз принял роковое решение
Политолог Энтина: Макрон зря уверен в победе над Ле Пен
© AP Photo / Michael ProbstПредвыборный плакат с портретом канцлера Германии Олафа Шольца во Франкфурте
© AP Photo / Michael Probst
Предвыборный плакат с портретом канцлера Германии Олафа Шольца во Франкфурте
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Результаты выборов в Европарламент многих на Западе шокировали так называемым правым поворотом. Парламент во Франции уже распустили. Этого же оппозиция требует от властей Германии. Изменится ли что-нибудь в ЕС — разбиралось РИА Новости.
Время перемен
На самом деле, победила все та же Европейская народная партия, которую, в частности, представляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И даже получила на девять мест больше, чем в 2019-м: 185 из 720. На втором месте — "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", 137 депутатских кресел, всего на два меньше по сравнению с предыдущими выборами.
© AP Photo / Harry NakosПредварительные итоги выборов в Европарламент
© AP Photo / Harry Nakos
Предварительные итоги выборов в Европарламент
Партия "Обновляя Европу", в которую входит "Возрождение" президента Франции Эммануэля Макрона, получила лишь 79 мест, потеряв 23. Результат "Европейских консерваторов и реформистов" с "Идентичностью и демократией" — 73 и 58 соответственно, в общем зачете — плюс 11. Это немного, но в своих странах они произвели сенсацию. Крайне правые победили во Франции, Австрии и Италии. В Германии и Голландии у них вторая позиция.
"Зеленые" и "Левые" в аутсайдерах: 88 мандатов — на 20 меньше, чем пять лет назад. Поэтому западные СМИ твердят, что ЕС "накренился вправо".
Конечно, фон дер Ляйен волноваться не о чем. "В центре остается большинство за сильную Европу, это имеет решающее значение для стабильности", — сказала она. И подчеркнула, что ее Европейская народная партия перекроет дорогу крайне левым и правым.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВедущий кандидат в члены Европейской комиссии, нынешний президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позирует во время мероприятия в штаб-квартире Европейской народной партии в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Ведущий кандидат в члены Европейской комиссии, нынешний президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позирует во время мероприятия в штаб-квартире Европейской народной партии в Брюсселе
Локомотивы Европы
В Германии, по предварительным данным, выиграла ХДС/ХСС с 30 процентами. "Альтернатива для Германии" (АдГ) на втором месте с 15,9. Особенно ее поддержали в бывшей ГДР.
У СДПГ канцлера Олафа Шольца — 13,9 процента, худший результат в истории выборов в Европарламент. При этом в общей сложности вся правящая коалиция набрала меньше трети голосов.
© AP Photo / Lewis JolyСторонники крайне правого Национального объединения Франции в штаб-квартире партии в Париже
© AP Photo / Lewis Joly
Сторонники крайне правого Национального объединения Франции в штаб-квартире партии в Париже
"Теперь у Шольца только одна задача: расчистить путь для досрочных выборов — вместо того, чтобы еще один год править наперекор подавляющему большинству населения", — считает глава АдГ Алиса Вайдель.
Такого же мнения придерживается премьер-министр Баварии Маркус Зедер из ХДС/ХСС. "По сути, этому правительству пришел конец. У правящей коалиции больше нет мандата доверия, поэтому нужно как можно скорее провести досрочные выборы", — заявил он.
Во Франции решение об этом уже приняли. Партия Макрона "Возрождение" набрала лишь 14,6 процента, а "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 31,37.
© AP Photo / Hannah McKayМакрон голосует на выборах в Европарламент
© AP Photo / Hannah McKay
Макрон голосует на выборах в Европарламент
Досрочные выборы в Нацсобрание пройдут в два тура — 30 июня и 7 июля. "Могу лишь поприветствовать это... Мы готовы править... готовы положить конец этой массовой иммиграции, сделать покупательную способность приоритетом, готовы возродить Францию", — сказала Марин Ле Пен.
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть. "Экономика стагнирует, миграционный кризис, страны, вопреки своим национальным интересам, втянуты в войну на Украине", — перечислил причины поражения на выборах Володин.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с ним согласна. "То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света — Макрон и Шольц — потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, еще раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков. Причем в их случае это заслуженный результат, вытекающий из многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей, общества", — подчеркнула она.
Правый марш
Эксперты РИА Новости считают, что крайне правые добились серьезного успеха благодаря отказу от прежней радикальной риторики. А центристы, наоборот, поправели.
"Это связано как с ожиданиями избирателей, так и с тем, что правым больше не нужен "энергетический переход", на котором настаивали левые. Наоборот, в моде протекционизм. В свою очередь, крайне правые смещаются к центру. Также современные евроскептики серьезно отличаются от тех, что были десять лет назад. Теперь они "евронационалисты", — отметила руководитель Отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.
© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже
Директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов указал: крайне правым, евроскептикам и правым популистам даже в сумме не удастся набрать больше голосов, чем формально центристской Европейской народной партии. При этом в манифесте ЕНП, по сути, говорится о неприятии мусульман и поддержке боевых действий на Украине.
Что касается перспектив, то властям Германии, скорее всего, удастся избежать досрочных парламентских выборов, но следующее правительство все равно сформирует ХДС/ХСС. "Шольц постарается потянуть время, и, может быть, СДПГ станет младшим партнером следующей правящей коалиции", — предполагает эксперт. АдГ в новом кабинете он не видит, так как другие политические силы не захотят с ней блокироваться.
© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Зато интрига сохраняется во Франции. "Макрон считает, что на парламентских выборах он сможет победить Ле Пен. Сейчас была очень низкая явка. Однако, по данным экзит-поллов, Ле Пен выиграла в более чем 80 городах страны. В том числе за нее голосовала интеллигенция, так как крайне правые сместились к центру. К тому же ей на руку то, что она, в отличие от других игроков, никогда не была у власти", — пояснила Энтина.
Как бы там ни было, специалисты солидарны в том, что мир проходит через период потрясений, итог которых тяжело предсказать. В этих условиях привычные европейские политические элиты и их институты оказались недостаточно устойчивыми, чем и воспользовались крайне правые.