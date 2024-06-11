https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1951991549.html

"Осталось только одно". Евросоюз принял роковое решение

"Осталось только одно". Евросоюз принял роковое решение - РИА Новости, 11.06.2024

"Осталось только одно". Евросоюз принял роковое решение

Результаты выборов в Европарламент многих на Западе шокировали так называемым правым поворотом. Парламент во Франции уже распустили. Этого же оппозиция требует... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:00

2024-06-11T08:00

2024-06-11T11:00

в мире

германия

франция

австрия

марин ле пен

эммануэль макрон

европарламент

европейская народная партия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Результаты выборов в Европарламент многих на Западе шокировали так называемым правым поворотом. Парламент во Франции уже распустили. Этого же оппозиция требует от властей Германии. Изменится ли что-нибудь в ЕС — разбиралось РИА Новости.Время переменНа самом деле, победила все та же Европейская народная партия, которую, в частности, представляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И даже получила на девять мест больше, чем в 2019-м: 185 из 720. На втором месте — "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", 137 депутатских кресел, всего на два меньше по сравнению с предыдущими выборами.Партия "Обновляя Европу", в которую входит "Возрождение" президента Франции Эммануэля Макрона, получила лишь 79 мест, потеряв 23. Результат "Европейских консерваторов и реформистов" с "Идентичностью и демократией" — 73 и 58 соответственно, в общем зачете — плюс 11. Это немного, но в своих странах они произвели сенсацию. Крайне правые победили во Франции, Австрии и Италии. В Германии и Голландии у них вторая позиция."Зеленые" и "Левые" в аутсайдерах: 88 мандатов — на 20 меньше, чем пять лет назад. Поэтому западные СМИ твердят, что ЕС "накренился вправо".Конечно, фон дер Ляйен волноваться не о чем. "В центре остается большинство за сильную Европу, это имеет решающее значение для стабильности", — сказала она. И подчеркнула, что ее Европейская народная партия перекроет дорогу крайне левым и правым.Локомотивы ЕвропыВ Германии, по предварительным данным, выиграла ХДС/ХСС с 30 процентами. "Альтернатива для Германии" (АдГ) на втором месте с 15,9. Особенно ее поддержали в бывшей ГДР.У СДПГ канцлера Олафа Шольца — 13,9 процента, худший результат в истории выборов в Европарламент. При этом в общей сложности вся правящая коалиция набрала меньше трети голосов."Теперь у Шольца только одна задача: расчистить путь для досрочных выборов — вместо того, чтобы еще один год править наперекор подавляющему большинству населения", — считает глава АдГ Алиса Вайдель.Такого же мнения придерживается премьер-министр Баварии Маркус Зедер из ХДС/ХСС. "По сути, этому правительству пришел конец. У правящей коалиции больше нет мандата доверия, поэтому нужно как можно скорее провести досрочные выборы", — заявил он.Во Франции решение об этом уже приняли. Партия Макрона "Возрождение" набрала лишь 14,6 процента, а "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 31,37.Досрочные выборы в Нацсобрание пройдут в два тура — 30 июня и 7 июля. "Могу лишь поприветствовать это... Мы готовы править... готовы положить конец этой массовой иммиграции, сделать покупательную способность приоритетом, готовы возродить Францию", — сказала Марин Ле Пен.По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть. "Экономика стагнирует, миграционный кризис, страны, вопреки своим национальным интересам, втянуты в войну на Украине", — перечислил причины поражения на выборах Володин.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с ним согласна. "То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света — Макрон и Шольц — потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, еще раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков. Причем в их случае это заслуженный результат, вытекающий из многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей, общества", — подчеркнула она.Правый маршЭксперты РИА Новости считают, что крайне правые добились серьезного успеха благодаря отказу от прежней радикальной риторики. А центристы, наоборот, поправели."Это связано как с ожиданиями избирателей, так и с тем, что правым больше не нужен "энергетический переход", на котором настаивали левые. Наоборот, в моде протекционизм. В свою очередь, крайне правые смещаются к центру. Также современные евроскептики серьезно отличаются от тех, что были десять лет назад. Теперь они "евронационалисты", — отметила руководитель Отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.Директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов указал: крайне правым, евроскептикам и правым популистам даже в сумме не удастся набрать больше голосов, чем формально центристской Европейской народной партии. При этом в манифесте ЕНП, по сути, говорится о неприятии мусульман и поддержке боевых действий на Украине.Что касается перспектив, то властям Германии, скорее всего, удастся избежать досрочных парламентских выборов, но следующее правительство все равно сформирует ХДС/ХСС. "Шольц постарается потянуть время, и, может быть, СДПГ станет младшим партнером следующей правящей коалиции", — предполагает эксперт. АдГ в новом кабинете он не видит, так как другие политические силы не захотят с ней блокироваться.Зато интрига сохраняется во Франции. "Макрон считает, что на парламентских выборах он сможет победить Ле Пен. Сейчас была очень низкая явка. Однако, по данным экзит-поллов, Ле Пен выиграла в более чем 80 городах страны. В том числе за нее голосовала интеллигенция, так как крайне правые сместились к центру. К тому же ей на руку то, что она, в отличие от других игроков, никогда не была у власти", — пояснила Энтина.Как бы там ни было, специалисты солидарны в том, что мир проходит через период потрясений, итог которых тяжело предсказать. В этих условиях привычные европейские политические элиты и их институты оказались недостаточно устойчивыми, чем и воспользовались крайне правые.

https://ria.ru/20240604/gruziya-1950214347.html

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в мире, германия, франция, австрия, марин ле пен, эммануэль макрон, европарламент, европейская народная партия, олаф шольц, хдс/хсс