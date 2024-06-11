https://ria.ru/20240611/evropa-1952147725.html

Песков назвал ситуацию на европейском континенте достаточно напряженной

Песков назвал ситуацию на европейском континенте достаточно напряженной - РИА Новости, 11.06.2024

Песков назвал ситуацию на европейском континенте достаточно напряженной

Ситуация на европейском континенте достаточно напряженная, каждый день провоцируется враждебными действиями европейских столиц и США, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:24

2024-06-11T12:24

2024-06-11T12:24

россия

сша

дмитрий песков

в мире

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_0:3:3081:1736_1920x0_80_0_0_17ec6ae5190bde482fe820763960f97c.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ситуация на европейском континенте достаточно напряженная, каждый день провоцируется враждебными действиями европейских столиц и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Достаточно напряженная обстановка на европейском континенте, которая каждый день провоцируется новыми враждебными по отношению к России решениями и действиями европейских столиц и, прежде всего, Вашингтона. Это провоцирование идет на ежедневной основе", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, дмитрий песков, в мире, евросоюз