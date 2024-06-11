https://ria.ru/20240611/evropa-1952147725.html
Песков назвал ситуацию на европейском континенте достаточно напряженной
Песков назвал ситуацию на европейском континенте достаточно напряженной - РИА Новости, 11.06.2024
Песков назвал ситуацию на европейском континенте достаточно напряженной
Ситуация на европейском континенте достаточно напряженная, каждый день провоцируется враждебными действиями европейских столиц и США, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:24
2024-06-11T12:24
2024-06-11T12:24
россия
сша
дмитрий песков
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ситуация на европейском континенте достаточно напряженная, каждый день провоцируется враждебными действиями европейских столиц и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Достаточно напряженная обстановка на европейском континенте, которая каждый день провоцируется новыми враждебными по отношению к России решениями и действиями европейских столиц и, прежде всего, Вашингтона. Это провоцирование идет на ежедневной основе", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, в мире, евросоюз
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире, Евросоюз
Песков назвал ситуацию на европейском континенте достаточно напряженной
Песков: Европа и США ежедневно провоцируют ситуацию на континенте