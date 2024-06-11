https://ria.ru/20240611/energodar-1952139190.html

Российские военные сбивают дроны, пытающиеся атаковать Энергодар

Российские военные сбивают дроны, пытающиеся атаковать Энергодар - РИА Новости, 11.06.2024

Российские военные сбивают дроны, пытающиеся атаковать Энергодар

ВСУ пытаются чаще наносить удары беспилотниками в районе Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС, российские военные контролируют ситуацию и... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:06

2024-06-11T12:06

2024-06-11T12:06

специальная военная операция на украине

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ЭНЕРГОДАР, 11 июн – РИА Новости. ВСУ пытаются чаще наносить удары беспилотниками в районе Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС, российские военные контролируют ситуацию и методично сбивают украинские дроны, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений полка 1199 ВС РФ. По его словам, в районе Энергодара усилилось применение противником БПЛА - в основном, это камикадзе FPV, в ночное время засекаются промышленные дроны "Баба Яга". "РЭБ наш работает, также стрелковым бьем оружием… Были выявлены точки, откуда запускались FPV... [они] поражены. С нашей стороны ведётся разведка, спускаются FPV-дроны. Поражаем, держим на контроле. Не даем им себя проявлять дерзко", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская аэс, россия, энергодар