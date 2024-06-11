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Российские военные сбивают дроны, пытающиеся атаковать Энергодар - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/energodar-1952139190.html
Российские военные сбивают дроны, пытающиеся атаковать Энергодар
Российские военные сбивают дроны, пытающиеся атаковать Энергодар - РИА Новости, 11.06.2024
Российские военные сбивают дроны, пытающиеся атаковать Энергодар
ВСУ пытаются чаще наносить удары беспилотниками в районе Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС, российские военные контролируют ситуацию и... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:06
2024-06-11T12:06
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская аэс
россия
энергодар
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ЭНЕРГОДАР, 11 июн – РИА Новости. ВСУ пытаются чаще наносить удары беспилотниками в районе Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС, российские военные контролируют ситуацию и методично сбивают украинские дроны, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений полка 1199 ВС РФ. По его словам, в районе Энергодара усилилось применение противником БПЛА - в основном, это камикадзе FPV, в ночное время засекаются промышленные дроны "Баба Яга". "РЭБ наш работает, также стрелковым бьем оружием… Были выявлены точки, откуда запускались FPV... [они] поражены. С нашей стороны ведётся разведка, спускаются FPV-дроны. Поражаем, держим на контроле. Не даем им себя проявлять дерзко", - рассказал собеседник агентства.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская аэс, россия, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская АЭС, Россия, Энергодар
Российские военные сбивают дроны, пытающиеся атаковать Энергодар

Военный: ВСУ все чаще пытаются ударить дронами по Энергодару и Запорожской АЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 11 июн – РИА Новости. ВСУ пытаются чаще наносить удары беспилотниками в районе Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС, российские военные контролируют ситуацию и методично сбивают украинские дроны, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений полка 1199 ВС РФ.
По его словам, в районе Энергодара усилилось применение противником БПЛА - в основном, это камикадзе FPV, в ночное время засекаются промышленные дроны "Баба Яга".
"РЭБ наш работает, также стрелковым бьем оружием… Были выявлены точки, откуда запускались FPV... [они] поражены. С нашей стороны ведётся разведка, спускаются FPV-дроны. Поражаем, держим на контроле. Не даем им себя проявлять дерзко", - рассказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская АЭСРоссияЭнергодар
 
 
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