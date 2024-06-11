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На "Госуслугах" может появиться возможность обратной связи по теме ЕГЭ - РИА Новости, 11.06.2024
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22:54 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/ekzamen-1952295264.html
На "Госуслугах" может появиться возможность обратной связи по теме ЕГЭ
На "Госуслугах" может появиться возможность обратной связи по теме ЕГЭ - РИА Новости, 11.06.2024
На "Госуслугах" может появиться возможность обратной связи по теме ЕГЭ
Возможность получить обратную связь, оставить предложения и замечания по теме ЕГЭ может появиться на портале "Госуслуги", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T22:54
2024-06-11T22:54
общество
россия
дмитрий чернышенко
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Возможность получить обратную связь, оставить предложения и замечания по теме ЕГЭ может появиться на портале "Госуслуги", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым. "Сейчас можно оставить предложения и замечания по теме ЕГЭ посредством обращения на горячую линию или в соцсети Рособрнадзора. Сегодня мы также предложили создать возможность получать обратную связь через "Госуслуги", - сказал вице-премьер. Его слова приводятся на сайте кабмина. Уточняется, что в рамках встречи представители Рособрнадзора рассказали Чернышенко о текущем статусе проведения единого государственного экзамена. Вице-премьер РФ принял участие в наблюдении за ходом экзамена в реальном времени и увидел процесс получения обратной связи от общественных наблюдателей и 1956 площадок проведения экзамена посредством портала "Смотри ЕГЭ".
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общество, россия, дмитрий чернышенко, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
На "Госуслугах" может появиться возможность обратной связи по теме ЕГЭ

Чернышенко: на "Госуслугах" может появиться возможность обратной связи к ЕГЭ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ). Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Возможность получить обратную связь, оставить предложения и замечания по теме ЕГЭ может появиться на портале "Госуслуги", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым.
"Сейчас можно оставить предложения и замечания по теме ЕГЭ посредством обращения на горячую линию или в соцсети Рособрнадзора. Сегодня мы также предложили создать возможность получать обратную связь через "Госуслуги", - сказал вице-премьер. Его слова приводятся на сайте кабмина.
Уточняется, что в рамках встречи представители Рособрнадзора рассказали Чернышенко о текущем статусе проведения единого государственного экзамена.
Вице-премьер РФ принял участие в наблюдении за ходом экзамена в реальном времени и увидел процесс получения обратной связи от общественных наблюдателей и 1956 площадок проведения экзамена посредством портала "Смотри ЕГЭ".
Результаты ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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Вчера, 16:32
 
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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